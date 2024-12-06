Осталось 5 дней: популярный мобильный оператор сделал важное объявление

Мобильный оператор «Vodafone» с 11 декабря повысит стоимость своих услуг. Компания уверяет, что такое решение принято исключительно с целью улучшения условий для абонентов. Ведь вместе с повышением тарифов клиенты получат больше возможностей: увеличится количество минут для звонков и объем мобильного интернета. Как и ожидалось, изменения коснулись популярных тарифов «Smart» и «Euro».

Что изменится в тарифах Smart

Мобильный оператор обновил условия популярных тарифов Smart.

Smart Light: Стоимость возрастет до 120 гривен. Вы получите 300 минут для звонков на все сети Украины, а объем мобильного интернета останется неизменным.

Smart XS: За 140 гривен вы получите 400 минут для разговоров и 7 гигабайт мобильного интернета.

Smart XS+: Этот тариф будет стоить 160 гривен. В пакете: 500 минут и 10 гигабайт интернета.

Smart S+: За 210 гривен вы получите 400 минут и 25 гигабайт мобильного интернета.

Smart M: Стоимость тарифа увеличится до 240 гривен. В пакете: 500 минут и 30 гигабайт интернета.

Smart XL: Цена и условия тарифа Smart XL останутся неизменными.

Изменения в тарифах Euro

Теперь в тарифах будут такие условия:

Euro S: За 200 гривен вы получите 90 минут для звонков на другие сети и в Европу, а также 15 гигабайт мобильного интернета, из которых 5 гигабайт можно использовать в роуминге.

Euro M: Этот тариф обойдется в 240 гривен. В него входит 150 минут для звонков и 35 гигабайт интернета, включая 7 гигабайт для использования за границей.

Euro L: За 300 гривен вы получите 150 минут для звонков и 55 гигабайт мобильного интернета, из которых 15 гигабайт можно использовать в роуминге.

Почему растет стоимость?

Мобильный оператор Vodafone имеет тенденцию регулярно пересматривать стоимость своих тарифных планов в сторону увеличения. Так, совсем недавно, 1 августа, компания повысила цену на тариф Red Start на 15 гривен. Теперь абоненты этого тарифа платят 190 гривен в месяц вместо предыдущих 175.