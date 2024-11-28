Супермаркети незабаром шокують українців новими цінами: які продукти стануть не по кишені

В Україні незабаром подорожчає ціла низка продуктів харчування. Зокрема у найближчі кілька місяців Зростуть ціни на хлібобулочні вироби, овочі, молочку та м’ясо. Тож похід до супермаркету перетвориться з приємності у прикрість.

Чому дорожчають продукти?

Як зазначив власник мережі гіпермаркетів Ultramarket Олег Вишняков, серед найвагоміших причин здорожчання продуктів харчування:

збільшення витрат на виробництво та зберігання;

постійні перебої з постачанням електроенергії.

Вишняков пояснив, що коли мова йде про продукцію переробки – основний вплив на ціну мають енергоресурси, необхідні для виробничого процесу. Що ж стосується фруктів та овочів – тут важливим ціноутворюючим фактором стає їх зберігання, яке вимагає дотримання певних умов, зокрема температурного режиму.

Ціни на м’ясо та молочку напряму залежать від вартості кормів. Якщо ж мова йде про яйця – на перше місце виходять витрати на опалення та електроенергію, до яких тепер можна включити ще й альтернативні джерела енергії, зокрема генератори. Тоді як вартість цукру може коливатися без об’єктивної причини, оскільки вона найчастіше залежить від сезону.

Які продукти подорожчають найбільше?

Серед продуктів, вартість яких може змінитися найбільше, Вишняков назвав:

хліб та хлібобулочні вироби;

овочі «борщового набору» – картопля, буряк, морква та капуста;

яблука та груші;

м’ясо;

молоко та молочні продукти;

курячі яйця;

соняшникова та інші рослинні олії;

цукор;

крупи;

макарони.

Зазначимо, що деякі з цих продуктів за останній місяць вже встигли суттєво подорожчати. Наприклад цукор з жовтня додав у ціні від 1 до 1,5 грн за кіло. Яйця ж лише протягом жовтня здорожчали на 18,1%. А що стосується фасованих яєць в упаковках по 10 штук – їх ціна збільшилась майже на 60%. Хоч в порівнянні із рекордною вартістю цього продукту на початку 2024 року, сьогоднішня ціна є на 26% меншою.