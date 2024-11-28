В Україні цифровізують систему управління багатоповерхівками: як працюватимуть ОСББ

До 2027 року в Україні збираються повністю цифровізувати систему управління багатоповерхівками. Для цього буде створена спеціальна цифрова платформа під назвою «Наш Дім», яка об’єднає в собі всю інформацію про будинки, їх співвласників, управителів та ОСББ. Відповідну постанову вже погодили у Кабінеті міністрів.

Як працюватиме нова система управління?

Система «Наш Дім», розробку якої профінансують міжнародні партнери, зокрема Фонд Східна Європа, USAID та UK Dev, стане універсальним інструментом для управління багатоквартирними будинками. Керівники ОСББ та управлінці раніше вже користувалися різноманітними програмами для проведення голосування, ведення бухгалтерії та вирішення інших поточних питань. Однак нова система об’єднає у собі всі ці функції.

Впровадження системи «Наш Дім» візьме на себе Міністерстві цифрової трансформації України. Там стверджують, що з її допомогою управління багатоквартирниками стане значно простішим і прозорішим. При цьому держава матиме можливість збирати статистику, аналізувати проблеми окремих ОСББ й за результатами цього аналізу впроваджувати відповідні зміни у житлову політику.

Які проблеми можуть виникнути?

Голови ОСББ, зачувши про впровадження нової системи управління, висловили свої сумніви щодо її практичності. Більшість із них вже давно використовують у своїй роботі різноманітні IT-рішення, зокрема платні програми для ведення обліку, бухгалтерії, проведення голосувань тощо. Тож вони не певні, що один безкоштовний онлайн ресурс зможе об’єднати у собі всі ці функції та ефективно їх виконувати.

Як зазначила координаторка житлово-комунального напрямку громадянської мережі «Опора» Тетяна Бойко, ОСББ вже напрацювали власну систему прийняття рішень. Тому наразі вкрай складно уявити, що новостворена цифрова платформа зможе повністю її замінити. Хіба що СУББ справді виявиться набагато «крутішою» за платні програми та сервіси для голосування, якими управлінці користуються зараз.