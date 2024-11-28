«Перше» – це не завжди добре: дієтологи назвали найшкідливіший суп

У дитинстві батьки часто змушували нас їсти різноманітні супи вважаючи, що «перше» – це основа здорового раціону. Виявляється один з найпопулярніших в Україні супів є вкрай шкідливим для здоров’я. Та незважаючи на це чимало українців продовжує їсти його щодня.

Який суп найшкідливіший?

Дієтологи в один голос стверджують, що найбільшим злом серед перших страв є солянка. Вони переконані, що цей суп має руйнівний вплив на травну систему і може викликати захворювання шлунково-кишкового тракту.

Але солянка шкодить не тільки шлунку та кишківнику. Ця страва може також спричинити погіршення стану хворих на серцево-судинні захворювання. А все через наявність цілої низки шкідливих інгредієнтів.

У чому біда солянки?

Перш за все шкідливою солянку робить додавання продуктів із переробленого м’яса, зокрема сосисок та сардельок. У таких продуктах міститься чимало насичених жирів, що спричиняють порушення холестеринового обміну. Крім того насичені жири негативно впливають на стан серцево-судинної системи. Тож якщо серце та судини – ваше слабке місце, краще якнайскоріше відмовитися від цієї страви.

Другим недоліком солянки дієтологи вважають присутність в цьому популярному супі різних солінь, наприклад солених чи квашених огірків, а також лимону і гострих приправ. Всі ці складники подразнюють травну систему та можуть провокувати захворювання шлунково-кишкового тракту. Якщо ж такий діагноз у вас вже є – краще відмовитися від солянки, поки не стало гірше.

Варто зазначити, що викликати проблеми з травленням може не тільки солянка. Наприклад тяжкість у шлунку часто виникає після вживання горохового супу, грибної юшки чи навіть борщу. Тож страви для свого раціону варто вибирати спираючись на особливості вашого організму. Адже, як бачимо, «перше» – це далеко не завжди про здоров’я.