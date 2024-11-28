Новорічні канікули затягнугься: деякі школи виявилися не готовими до навчання

22Стало відомо, що в Кропивницькому вирішили влаштувати тривалі зимові канікули. Тож школярі будуть відпочивати з 16 грудня до 13 січня 2025 року.

За словами очільниці управління освіти міськради Лариси Костенко, рішення про тривалі канікули спільно прийняти керівники шкіл на педагогічних радах. Такий підхід Костенко називає вимушеним. Ситуація обумовлена складною ситуацією в енергетиці. Крім того, такий підхід дозволяє максимально використати час, коли є світло та тепло для належної організації навчального процесу восени. Тож зимові канікули вирішили зробити тривалими. Водночас за потреби вже навесні учні навчатимуться по суботах.

Також варто додати, що це далеко не остаточне рішення. Плани можуть коригувати відповідно до нових викликів війни. Якщо ситуація з енергетикою буде критичною, то канікули можуть продовжити. Такий підхід дозволить школам реагувати на нові обставини та можливі перебої з постачанням електроенергії.

Нагадаємо, що для того, щоб зимові канікули тривали місяць замість двох тижнів, в багатьох школах Кропивницького не було осінніх канікул. Школярі відпочивали лише в трьох навчальних закладах з 37 наявних в регіоні.

При цьому учні ліцею “Перспектива” та приватної школи відпочивали з 28 жовтня до 3 листопада. Учні іншої приватної школи мали на два дні довші канікули: з 26 жовтня до 3 листопада.

Зимові канікули плануються всюди однаково. Вже 13 січня учні знову сядуть за парти. Лише в двох навчальних закладах буде по-іншому. Учні Балашівської гімназії повернуться до навчання 20 січня. Ще в одній школі громади — аж 3 лютого.

Водночас школи можуть самостійно коригувати рекомендовані графіки канікул. В більшості це залежить від ситуації з енергетикою та іншими викликати великої війни.

По всій Україні ситуація буде схожа. Попри загальні рекомендації школи самостійно вирішують, коли відправити учнів на канікули.