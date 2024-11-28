Новогодние каникулы затянутся: некоторые школы оказались не готовы к обучению

Стало известно, что в Кропивницком решили устроить длительные зимние каникулы. Поэтому школьники будут отдыхать с 16 декабря по 13 января 2025 года.

По словам руководительницы управления образования горсовета Ларисы Костенко, решение о длительных каникулах совместно принять руководители школ на педагогических советах. Такой подход Костенко называет вынужденным. Ситуация обусловлена сложной ситуацией в энергетике. Кроме того, такой подход позволяет максимально использовать время, когда есть свет и тепло для надлежащей организации учебного процесса осенью. Поэтому зимние каникулы решили сделать продолжительными. В то же время при необходимости уже весной ученики будут учиться по субботам.

Также стоит добавить, что это далеко не окончательное решение. Планы могут корректировать в соответствии с новыми вызовами войны. Если ситуация с энергетикой будет критической, то каникулы могут продолжить. Такой подход позволит школам реагировать на новые обстоятельства и возможные перебои с поставками электроэнергии.

Напомним, что для того, чтобы зимние каникулы длились месяц вместо двух недель, во многих школах Кропивницкого не было осенних каникул. Школьники отдыхали только в трех учебных заведениях из 37 имеющихся в регионе.

При этом ученики лицея «Перспектива» и частной школы отдыхали с 28 октября по 3 ноября. Ученики другой частной школы имели на два дня длиннее каникулы: с 26 октября по 3 ноября.

Зимние каникулы планируются везде одинаково. Уже 13 января ученики снова сядут за парты. Только в двух учебных заведениях будет по-другому. Ученики Балашовской гимназии вернутся к учебе 20 января. Еще в одной школе общины – аж 3 февраля.

В то же время школы могут самостоятельно корректировать рекомендованные графики каникул. В большинстве это зависит от ситуации с энергетикой и другими причинами большой войны.

По всей Украине ситуация будет похожа. Несмотря на общие рекомендации школы самостоятельно решают, когда отправить учеников на каникулы.