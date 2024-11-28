Втратять бронювання з 1 грудня: опубліковано перелік тих, хто втратить відстрочку

Нові правила бронювання наберуть чинності з 1 грудня 2024 року. Відповідну постанову Кабміну під номером 1332 вже затвердили. Вона передбачає, що бронювання можуть скасовувати за певних умов. Військовий адвокат Роман Лихачов пояснив, кого це стосуватиметься в першу чергу та що ще варто знати про нову ініціативу Кабміну.

Кого позбавлять бронювання в рамках постанови 1332

Нова постанова уряду передбачає процедуру анулювання відстрочки. Відповідно. всі чинні відстрочки, які раніше отримати відповідно наказу Мінекономіки або на порталі Дія на термін. залишаються до терміну що в них вказаний, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року. При цьому частину відстрочок все одно анулюють раніше. Йдеться про:

закінчення строку дії відстрочки або бронювання;

якщо підприємство завершило виробляти товари чи надавати послуги для потреб ЗСУ;

установу чи підприємство ліквідували або позбавили статусу кричтиного;

військовозобовязаного працівника звільнили;

бронювання скасував сам роботодавець;

роботодавець тимчасово припинив дію трудового договору та інше.

Крім того, постанова 1332 говорит про те, що органи, що віднесли підприємство дол критично важливого, можуть і повинні моніторити відповідність підприємства вимогами критичного. Якщо підприємство, установа чи організація втратить статус критично важливого, то працівників можуть мобілізовувати на загальних підставах. За словами юриста Романа Лихачова, такий підхід до бронювання може бути дуже ризикованим. За умов недобросовісної перевірки підприємство можуть позбавити статусу критичного без явних на те підстав. При цьому є ризик що процедура буде формальною і оскаржити результат перевірки буде складно або й неможливо. Тож з великою ймовірністю почнеться нова хвиля невдоволення серед підприємців. Однак, навряд чи до їх думки прислухається уряд.