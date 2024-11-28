Потеряют бронирование с 1 декабря: опубликован перечень тех, кто потеряет отсрочку

Новые правила бронирования вступят в силу с 1 декабря 2024 года. Соответствующее постановление Кабмина под номером 1332 уже утвердили. Оно предусматривает, что бронирование могут отменять при определенных условиях. Военный адвокат Роман Лихачев объяснил, кого это будет касаться в первую очередь и что еще стоит знать о новой инициативе Кабмина.

Кого лишат бронирования в рамках постановления 1332

Новое постановление правительства предусматривает процедуру аннулирования отсрочки. Соответственно. все действующие отсрочки, которые ранее получить в соответствии приказа Минэкономики или на портале Дія на срок. остаются до срока что в них указан, но не дольше чем до 28 февраля 2025 года. При этом часть отсрочек все равно аннулируют раньше. Речь идет о:

окончании срока действия отсрочки или бронирования;

если предприятие завершило производить товары или предоставлять услуги для нужд ВСУ;

учреждение или предприятие ликвидировали или лишили статуса критического;

военнообязанного работника уволили;

бронирование отменил сам работодатель;

работодатель временно прекратил действие трудового договора и прочее.

Кроме того, постановление 1332 говорит о том, что органы, отнесшие предприятие дол критически важного, могут и должны мониторить соответствие предприятия требованиям критического. Если предприятие, учреждение или организация потеряет статус критически важного, то работников могут мобилизовать на общих основаниях. По словам юриста Романа Лихачева, такой подход к бронированию может быть очень рискованным. В условиях недобросовестной проверки предприятие могут лишить статуса критического без явных на то оснований. При этом есть риск, что процедура будет формальной и обжаловать результат проверки будет сложно или невозможно. Поэтому с большой вероятностью начнется новая волна недовольства среди предпринимателей. Однако, вряд ли к их мнению прислушается правительство.