Київстар закриває популярний тариф: яку альтернативу пропонують

00Мобільний оператор “Киевстар” припиняє підключення нового тарифу “Любов до батьків Домашній”. Тобто, нові абоненти більше не зможуть обрати цей тариф. Однак, для тих, хто вже користується ним, нічого не зміниться — вони зможуть продовжувати користуватися усіма його перевагами.

Деталі

Про це повідомили у самій компанії “Киевстар”. Вони зазначили, що скористатися тарифом зможуть і ті, хто підключиться до нього до 2 грудня. Тобто, якщо ви плануєте перейти на цей тариф, у вас є час зробити це до кінця листопада.

У повідомленні компанії зазначається: “Якщо ви вже підключили цей тариф або підключите його до 2 грудня включно, то зможете і надалі користуватися усіма наданими обсягами та послугою домашнього інтернету без жодних змін”. Тобто, для вас нічого не зміниться, навіть якщо ви підключите тариф напередодні останнього дня.

Новий тариф “Київстар”

Починаючи з 3 грудня, абоненти “Київстар” матимуть змогу перейти на новий тарифний план “LOVE UA Комфорт Домашній”. Цей тариф призначений для двох категорій користувачів: пенсіонерів (від 60 років) та людей з інвалідністю (I, II або III групи).

Деталі нового тарифу “LOVE UA Комфорт Домашній” залишаються загадкою. Оператор обіцяє розкрити всі карти лише в день запуску тарифу на своєму сайті. Чекаємо на нові подробиці.

Крім того, Київстар вносить зміни в свою тарифну лінійку. З 29 листопада 2024 року компанія припиняє підключення до кількох популярних тарифів: LOVE UA Свет, LOVE UA Песня, LOVE UA Сила та СуперГиг. Однак, ті абоненти, які вже користуються цими тарифами або підключаться до них до 28 листопада включно, зможуть продовжувати користуватися ними на тих самих умовах. Варто зазначити, що назви цих тарифів будуть змінені і тепер звучатимуть як LOVE UA Світло 2024, LOVE UA Пісня 2024, LOVE UA Сила 2024 та СуперГіг 2024 відповідно.