Киевстар закрывает популярный тариф: какую альтернативу предлагают

29Мобильный оператор «Киевстар» прекращает подключение нового тарифа «Любовь к родителям Домашний». То есть, новые абоненты больше не смогут выбрать этот тариф. Однако, для тех, кто уже пользуется им, ничего не изменится – они смогут продолжать пользоваться всеми его преимуществами.

Детали

Об этом сообщили в самой компании «Киевстар». Они отметили, что воспользоваться тарифом смогут и те, кто подключится к нему до 2 декабря. То есть, если вы планируете перейти на этот тариф, у вас есть время сделать это до конца ноября.

В сообщении компании отмечается: «Если вы уже подключили этот тариф или подключите его до 2 декабря включительно, то сможете и в дальнейшем пользоваться всеми предоставленными объемами и услугой домашнего интернета без изменений». То есть, для вас ничего не изменится, даже если вы подключите тариф накануне последнего дня.

Новый тариф «Киевстар»

Начиная с 3 декабря, абоненты «Киевстар» смогут перейти на новый тарифный план «LOVE UA Комфорт Домашний». Этот тариф предназначен для двух категорий пользователей: пенсионеров (от 60 лет) и людей с инвалидностью (I, II или III группы).

Детали нового тарифа «LOVE UA Комфорт Домашний» остаются загадкой. Оператор обещает раскрыть все карты только в день запуска тарифа на своем сайте. Ждем новых подробностей.

Кроме того, Киевстар вносит изменения в свою тарифную линейку. С 29 ноября 2024 года компания прекращает подключение к нескольким популярным тарифам: LOVE UA Свет, LOVE UA Песня, LOVE UA Сила и СуперГиг. Однако, те абоненты, которые уже пользуются этими тарифами или подключатся к ним до 28 ноября включительно, смогут продолжать пользоваться ими на тех же условиях. Стоит отметить, что названия этих тарифов будут изменены и теперь будут звучать как LOVE UA Свет 2024, LOVE UA Песня 2024, LOVE UA Сила 2024 и СуперГиг 2024 соответственно.