Восемь украинских сыров признаны лучшими в мире: какие производители получили эту награду
На днях в Португалии прошло интересное соревнование под названием World Cheese Awards 2024. 15 ноября в португальском городке Визеу профессиональные эксперты выбирали лучшие сыры мира. Всего на соревнованиях было представлено 4786 видов сыра, которые были привезены из 47 стран мира. 240 экспертов были приобщены к выбору лучших сыров. Они оценивали состав продукта, вкус, аромат и ряд других нюансов. Украинцы тоже участвовали в соревнованиях. Нашу страну представляло 11 производителей сыра и суммарно они привезли с собой 27 видов сыра. Получили наши сыры отличный результат. В Украину с бронзой и серебром вернулось восемь видов сыра.
Какие сыры признаны самыми лучшими?
Серебро и золото в Украину привезли следующие производители и виды сыра.
Серебряная награда:
- Твердый сыр под названием “Корона” от производителя “Зинка”, который базируется на Киевщине.
- Ароматизированный творог “Лопта” от производителя “Мамин сыр”. Он родом из Закарпатья.
Что касается бронзовых наград, то их получило шесть видов сыра от пяти разных производителей.
- Твердый сыр под названием “Козьий сыр с трюфелем” от производителя “Мукко” из Львовской области.
- Твердый сыр под названием Легенда и твердый сыр “Бикоз” от производителя “Доообра ферма” из Киевщины.
- Твердый сыр под названием “Гауда” от производителя “Зинка” из Киевщины.
- Сыр с белой плесенью под названием “Говерла” от производителя “Тыквенный рай”, который базируется на Львовщине.
- Полутвердый сыр под названием “Фонди” от “WineTime”, Киевщина.
«8 наград — отличный результат на столь масштабном соревновании. Третий раз мы доказываем, что украинские сыры занимают достойное место на мировом рынке. Благодарю каждого сыровара за смелость и желание развития. Именно такие события дают хороший толчок к усовершенствованию, масштабированию, поиску своего потребителя», — рассказывает Оксана Чернова, экспертка по сырам ProCheese от Ardis Group, судья от Украины на World Cheese Awards.
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