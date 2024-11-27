Восемь украинских сыров признаны лучшими в мире: какие производители получили эту награду

На днях в Португалии прошло интересное соревнование под названием World Cheese Awards 2024. 15 ноября в португальском городке Визеу профессиональные эксперты выбирали лучшие сыры мира. Всего на соревнованиях было представлено 4786 видов сыра, которые были привезены из 47 стран мира. 240 экспертов были приобщены к выбору лучших сыров. Они оценивали состав продукта, вкус, аромат и ряд других нюансов. Украинцы тоже участвовали в соревнованиях. Нашу страну представляло 11 производителей сыра и суммарно они привезли с собой 27 видов сыра. Получили наши сыры отличный результат. В Украину с бронзой и серебром вернулось восемь видов сыра.

Какие сыры признаны самыми лучшими?

Серебро и золото в Украину привезли следующие производители и виды сыра.

Серебряная награда:

Твердый сыр под названием “Корона” от производителя “Зинка”, который базируется на Киевщине. Ароматизированный творог “Лопта” от производителя “Мамин сыр”. Он родом из Закарпатья.

Что касается бронзовых наград, то их получило шесть видов сыра от пяти разных производителей.

Твердый сыр под названием “Козьий сыр с трюфелем” от производителя “Мукко” из Львовской области. Твердый сыр под названием Легенда и твердый сыр “Бикоз” от производителя “Доообра ферма” из Киевщины. Твердый сыр под названием “Гауда” от производителя “Зинка” из Киевщины. Сыр с белой плесенью под названием “Говерла” от производителя “Тыквенный рай”, который базируется на Львовщине. Полутвердый сыр под названием “Фонди” от “WineTime”, Киевщина.

«8 наград — отличный результат на столь масштабном соревновании. Третий раз мы доказываем, что украинские сыры занимают достойное место на мировом рынке. Благодарю каждого сыровара за смелость и желание развития. Именно такие события дают хороший толчок к усовершенствованию, масштабированию, поиску своего потребителя», — рассказывает Оксана Чернова, экспертка по сырам ProCheese от Ardis Group, судья от Украины на World Cheese Awards.