Придется искать альтернативу: популярный продукт подорожал на 170%: популярный продукт подорожал на 170%

Цены на картофель в Украине претерпели значительный рост. По данным рынка «Шувар», средняя стоимость килограмма картофеля составляет 24,3 гривны, что на 170% превышает показатель прошлого года (9 гривен за килограмм). Такое резкое резкое подорожание обусловлено рядом факторов.

Детали

Во-первых, аномальная жара и засуха, наблюдавшиеся летом 2024 года, привели к значительному снижению урожайности картофеля. Это привело к общеукраинскому сокращению производства этого овоща.

Во-вторых, экономические трудности и проблемы с логистикой побудили некоторых фермеров уменьшить площади под посевами картофеля, что также повлияло на общий объем производства.

Кроме того, значительное влияние на цены имел рост стоимости производства. Повышение цен на топливо, удобрения и другие ресурсы увеличило себестоимость выращивания картофеля, что, в свою очередь, отразилось на конечной цене для потребителя.

«Цена на картофель на оптовом рынке «Шувар» претерпела стремительный рост. Если в прошлом году килограмм картофеля стоил в среднем 9 гривен, то сейчас его стоимость достигла 24,3 гривны, что является ростом на 170%», – сообщила Татьяна Попович.

Сколько стоит картофель в украинских супермаркетах

Цены на картофель в украинских супермаркетах колеблются в пределах 28,7-37,9 гривен за килограмм. Среднестатистический покупатель сейчас отдает за килограмм картофеля 31,87 гривны, что на 3,4 гривны больше, чем месяцем ранее. Так, в различных сетях цены следующие.

в сети Metro картофель стоит 29,02 гривны за килограмм;

в Auchan – 28,7 гривны;

в Megamarket – 37,9 гривны;

Цены на овощи в целом выросли на 62,1% за последний год. И такая ситуация является традиционной для Украины накануне зимы. Фермеры активно распродали урожай, а те кто имеет возможность хранить овощи до весны, пытаются придержать их, чтобы потом продать дороже. Ситуацию улучшит только активизация импорта. Тогда отечественные производители будут вынуждены снижать цены.