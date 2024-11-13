1000 доплати отримають не всі педагоги: в уряді пояснили причини обмеження

13Додаткова тисяча гривень до зарплати буде виплачуватися лише вчителям загальноосвітніх шкіл. Інші категорії педагогів, такі як вихователі та викладачі професійно-технічних училищ, поки що залишаються поза увагою урядової програми. Однак, є плани збільшити цю виплату до двох тисяч гривень вже з осені наступного року.

Як повідомив міністр освіти Оксен Лісовий, з початку наступного року всі вчителі загальноосвітніх шкіл зможуть розраховувати на щомісячну доплату в тисячу гривень.

Деталі

З метою підвищення соціального захисту вчителів в умовах воєнного стану, уряд вирішив встановити додаткову щомісячну виплату в розмірі тисячі гривень. Ці кошти будуть автоматично додаватися до зарплати всіх вчителів загальноосвітніх шкіл.

Доплата у розмірі 1000 гривень стосується всіх вчителів загальноосвітніх шкіл, незалежно від їхнього стажу роботи, а також місця роботи – міста чи села. Тобто, як досвідчені педагоги, так і молоді спеціалісти отримають цю додаткову виплату.

Однак, варто зазначити, що не всі педагоги зможуть скористатися цією можливістю. Зокрема, залишаються поза межами цієї програми:

вихователі дитячих садків;

викладачі професійно-технічних училищ;

викладачі коледжів

Таке рішення викликало невдоволення серед цих категорій працівників освіти, які вважають, що їхня робота також заслуговує на додаткову фінансову підтримку.

Міністр освіти пояснив, що фінансування цих категорій педагогів традиційно покладається на місцеві бюджети. Тобто, саме місцева влада має вирішувати питання про виплату додаткових коштів вихователям та викладачам профтехів. Міністерство освіти, зі свого боку, працює над механізмами, які дозволять забезпечити більшу фінансову підтримку тим громадам, які мають для цього можливості. Це, за словами міністра, дозволить підвищити заробітну плату вихователям та викладачам професійних закладів.

Уряд планує поступово підвищувати зарплати вчителям. З вересня 2025 року доплата зросте до 2000 гривень. Це допоможе залучити молодих фахівців та частково компенсувати інфляцію. Однак, через обмеженість бюджету, ця доплата є тимчасовою і діятиме лише до кінця війни.