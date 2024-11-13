Доведеться шукати альтернативу: популярний продукт подорожчав на 170%

Ціни на картоплю в Україні зазнали значного зростання. За даними ринку “Шувар”, середня вартість кілограма картоплі становить 24,3 гривні, що на 170% перевищує показник минулого року (9 гривень за кілограм). Таке різке подорожчання зумовлене низкою факторів.

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По-перше, аномальна спека та посуха, що спостерігалися влітку 2024 року, призвели до значного зниження врожайності картоплі. Це спричинило загальноукраїнське скорочення виробництва цього овочу.

По-друге, економічні труднощі та проблеми з логістикою спонукали деяких фермерів зменшити площі під посівами картоплі, що також вплинуло на загальний обсяг виробництва.

Крім того, значний вплив на ціни мало зростання вартості виробництва. Підвищення цін на пальне, добрива та інші ресурси збільшило собівартість вирощування картоплі, що, в свою чергу, відобразилося на кінцевій ціні для споживача.

“Ціна на картоплю на оптовому ринку “Шувар” зазнала стрімкого зростання. Якщо минулого року кілограм картоплі коштував в середньому 9 гривень, то зараз його вартість досягла 24,3 гривні, що є зростанням на 170%”, – повідомила Тетяна Попович.

Скільки коштує картопля в українських супермаркетах

Ціни на картоплю в українських супермаркетах коливаються в межах 28,7-37,9 гривень за кілограм. Середньостатистичний покупець наразі віддає за кілограм картоплі 31,87 гривні, що на 3,4 гривні більше, ніж місяцем раніше. Так, в різних мережах ціни наступні.

у мережі Metro картопля коштує 29,02 гривні за кілограм;

в Auchan – 28,7 гривні;

в Megamarket – 37,9 гривні;

Ціни на овочі загалом зросли на 62,1% за останній рік. І така ситуація є традиційною для України напередодні зими. Фермери активно розпродали врожай, а ті хто має можливість зберігати овочі до весни, намагаються притримати їх, щоб потім продати дорожче. Ситуацію покращить лише активізація імпорту. Тоді вітчизняні виробники будуть змушені знижувати ціни.