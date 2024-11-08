Многим пенсионерам могут прекратить выплату пенсий: кому это грозит?

Во время войны в Украине появился ряд обновлений. Коснулись они и пенсионеров и, в частности, начисления пенсий. Теперь лицам пенсионного возраста снова нужно периодически проходить идентификацию, в противном случае выплата пенсий будет приостановлена. Раньше проходить идентификацию не нужно было. Это происходило автоматически, когда почтальон вручал пенсию лицу, или когда лицо приходило переоформлять карточку для пенсионных выплат, потому что, например, срок старой карты истек. Сейчас во время войны карты продолжают автоматически. А также многие люди покинули свои дома из-за войны и не всегда известно в Украине они или нет.

«В течение трех последних лет выплата пенсий пенсионерам, ставшим ВПЛ до 24 февраля 2022 года, осуществлялась без прохождения физической идентификации, с момента введения в Украине карантина в связи с Covid-19. Пока это требование возобновлено и для них», — говорится в сообщении ПФУ.

Как пройти идентификацию?

Пройти верификацию можно как онлайн, так и офлайн. В обоих случаях процедура очень проста. Если вы хотите пройти верификацию онлайн, можете сделать это через видеоконференцию на электронном портале Пенсионного фонда Украины. Если есть возможность пройти верификацию оффлайн, то можете сделать это посетив любое отделение Ощадбанка или Пенсионного Фонда. Если вы за границей, то пройти верификацию можно в дипломатическом представительстве Украины в той стране, в которой вы находитесь. В целом, процедура длится несколько минут и ее цель подтвердить, что личность жива и именно она получает пенсию, а не кто-то вместо нее.

Если не пройти верификацию вовремя, пенсия будет заморожена до того момента, пока вы не заявите о себе. Также выплаты могут заморозить, если лицо не забирает их в течение года. Затем, чтобы вернуть деньги, нужно будет писать заявление в ПФУ.