Установлены новые нормы потребления газа: это нужно знать всем украинцам

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 409, для домохозяйств установлены социальные нормативы потребления природного газа, которые дифференцируются в зависимости от наличия и типа газовых приборов. Таким образом установлены следующие нормы.

Для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением норма потребления составляет 3,3 куб. м на одного человека в месяц.

Для домохозяйств с газовой плитой и другим способом подогрева воды – 5,4 куб. м.

Для домохозяйств с газовой плитой и газовым водонагревателем – 10,5 куб. м.

Более подробную информацию можно найти на официальных ресурсах Пенсионного фонда Украины.

Согласно действующему законодательству, для индивидуального отопления установлен норматив потребления природного газа, который составляет 4 кубических метра на 1 квадратный метр отапливаемой площади при условии, что отопительный период длится один месяц. К этому показателю применяется коэффициент коррекции, который зависит от климатических условий региона и теплотехнических характеристик здания.

Изменится ли стоимость голубого топлива в этом году

По состоянию на ноябрь в Украине не изменилась стоимость природного газа. И в ближайшей перспективе изменение цены за кубометр не планируется. Однако, ситуация может измениться уже после завершения отопительного сезона. Поскольку Украина планирует стать частью Европейского союза, то и коммунальные услуги будут оплачиваться по европейским тарифам.

Эксперты утверждают, что через несколько лет в Украине сильно вырастет стоимость коммуналки. За кубометр газа будем платить около 20 грн. Такая же ситуация с электричеством, уже в ближайшие годы стоимость достигнет около 7 грн за кВт.

Однако пока это предположение экспертов. Какой будет реальная ситуация спрогнозировать сложно.

Сейчас можно не волноваться насчет тарифов как минимум до конца отопительного сезона 2024-2025. А мы будем следить за актуальными новостями и сообщать об изменениях, новых законопроектах или интересной аналитике, которая касается коммунальных услуг.