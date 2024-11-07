Встановлено нові норми споживання газу: це потрібно знати всім українцям

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 409, для домогосподарств встановлені соціальні нормативи споживання природного газу, які диференціюються залежно від наявності та типу газових приладів. Таким чином встановлено наступні норми.

Для домогосподарств з газовою плитою та централізованим гарячим водопостачанням норма споживання становить 3,3 куб. м на одну особу на місяць.

Для домогосподарств з газовою плитою та іншим способом підігріву води – 5,4 куб. м.

Для домогосподарств з газовою плитою та газовим водонагрівачем – 10,5 куб. м.

Більш детальну інформацію можна знайти на офіційних ресурсах Пенсійного фонду України.

Відповідно до чинного законодавства, для індивідуального опалення встановлений норматив споживання природного газу, який становить 4 кубічних метри на 1 квадратний метр опалювальної площі за умови, що опалювальний період триває один місяць. До цього показника застосовується коефіцієнт корекції, який залежить від кліматичних умов регіону та теплотехнічних характеристик будівлі.

Чи зміниться вартість блакитного палива цього року

Станом на листопад в Україні не змінилася вартість природного газу. І в найближчій перспективі зміна ціни за кубометр не планується. Однак, ситуація може змінитися вже після завершення опалювального сезону. Оскільки Україна планує стати частиною Європейського союзу, то і комунальні послуги будуть сплачуватися за європейськими тарифами.

Експерти стверджують, що через кілька років в Україні сильно зросте вартість комуналки. За кубометр газу будемо платити близько 20 грн. Така ж ситуація з електрикою, вже в найближчі роки вартість сягне близько 7 грн за кВт.

Однак поки це припущення експертів. Якою буде реальна ситуація спрогнозувати складно.

Наразі можна не хвилюватися щодо тарифів як мінімум до кінця опалювального сезону 2024-2025. А ми будемо стежити за актуальними новинами та повідомляти про зміни, нові законопроєкти чи цікаву аналітику, яка стосується комунальних послуг.