Вкрали з картки 200 000 гривень: чому потерпіла звинувачує у цьому ПриватБанк?

Історії з шахраями не переведуться ніколи. Вони можуть на деякий час затихнути й потім виринають знову на поверхню. От і зараз стало відомо, що активізувалися шахраї й розпочали вони з пенсіонерки, яка користується послугами ПриватБанку. Жінка каже, що з її картки було списано всі кошти в тому числі й кредитний ліміт. Загальна сума втраченого — 200 000 гривень. Наразі потерпіла написала заяву на ПриватБанк та чекає активних дій з боку фінустанови.

Чому жінка звинувачує саме банк?

Потерпіла каже, що кошти було знято вночі, кількома транзакціями й банк при цьому ніяк не відреагував, на такі доволі підозрілі операції.

“Було здійснено 8 транзакцій на монобанк і жодних повідомлень щодо необхідності підтвердження платежів не надходило. Звернулась з заявою до банку, та до поліції. Надала банку Витяг з ЄРДР. Станом на сьогодні банк не повернув жодної копійки. Крім того, на кредитний ліміт (яким я не користувалась), почав нараховувати відсотки нібито за користування кредитом”, – пише потерпіла на сайті Мінфіну.

В її словах є логіка, адже зазвичай банки блокують рахунки, коли бачать на них підозрілу активність, навіть якщо ця активність є не значною. В даному ж випадку було переведено 200 000 гривень, що навіть більше встановленого місячного ліміту у 150 000 гривень. Також, жінка зазначає, що вона пенсіонерка й інших доходів у неї немає.

“Банк не враховує що я пенсіонерка й інших доходів, окрім пенсії, не маю, і інших заощаджень теж не маю. Скрутне становище, викликане такими шахрайськими діями, не дає можливості погасити кредит, яким я не користувалась. Але банк це не цікавить! Банк допоміг шахраям викрасти вночі кошти й ще хоче заробити на відсотках. А що мені робити в такій ситуації?”, – підсумовує пенсіонерка.

Що відповів банк?

Відповідь банку схожа на шаблонне повідомлення, де йдеться про те, що установа постійно попереджає українців бути обережними та не повідомляти нікому конфіденційну інформацію про картки. Також додали, що наразі проводять розслідування за цією справою.

“Відповідними службами Банку проводяться необхідні заходи, спрямовані на вивчення та аналіз ситуації, всебічне з’ясування всіх обставин”, – написали представники фінустанови.