Готуємося до зими: як приготувати омивач скла за копійки
Цей рецепт допоможе вам власноруч виготовити якісний засіб для збереження лобового скла в ідеальному стані навіть у найлютіші морози.
Обійтися без омивача скла у холодну пору року практично неможливо. Адже чисте лобове скло – це не лише естетично, але й безпечно. Проте готові омивачі коштують доволі дорого, до того ж часом вони можуть виявитися не дуже якісними. На щастя є спосіб приготувати омивач для скла власноруч, та ще й не за «всі гроші світу».
Необхідні інгредієнти
Для приготування омивача для скла вам знадобиться:
- Дистильована вода – 740 мл;
- Нашатирний спирт – 120 мл;
- Рідина для миття вікон – 20 мл;
- Денатурат – 240 мл.
Що стосується денатурату, то рекомендується додавати 99% розчин, якщо ви плануєте використовувати омивач під час сильних морозів, та 70% – на помірно холодну погоду.
Рецепт приготування
Технологія приготування омивача для скла дуже проста. Потрібно виконати наступні кроки:
- Налити у пляшку дистильовану воду.
- Додати туди рідину для миття вікон.
- Змішати ці два інгридієнти, струснувши пляшку.
- Отриману суміш перелити у бачок омивача автівки.
- Влити туди нашатирний спирт, що допоможе впоратися зі стійкими забрудненнями.
- Додати денатурат для запобігання замерзанню омивача.
Плюси саморобного омивача
Готуючи омивач власноруч ви отримаєте цілу низку переваг. А саме:
- Заощадите кошти, адже інгридієнти для саморобного омивача значно дешевші за готовий продукт;
- Зможете обрати якісні компоненти та в результаті отримати справді ефективний засіб;
- Зробити омивач менш токсичним за рахунок використання денатурату замість метанолу, що міститься в більшості заводських омивачiв.
Кілька порад
Виготовляючи омивач власноруч потрібно пам’ятати про кілька важливих нюансів:
- Ні в якому разі не використовуйте звичайну воду, лише дистильовану. Це допоможе запобігти утворенню накипу;
- Не порушуйте пропорцій інгридієнтів;
- Зберігайте приготовлений омивач у щільно закритій ємності та при прохолодній температурі.
Приготовлений власноруч омивач скла приємно здивує вас своєю якістю та ефективністю. Спробувавши цей рецепт бодай раз, ви навряд захочете повертатися до заводських продуктів.
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