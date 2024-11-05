Готуємося до зими: як приготувати омивач скла за копійки 

Обійтися без омивача скла у холодну пору року практично неможливо. Адже чисте лобове скло – це не лише естетично, але й безпечно. Проте готові омивачі коштують доволі дорого, до того ж часом вони можуть виявитися не дуже якісними. На щастя є спосіб приготувати омивач для скла власноруч, та ще й не за «всі гроші світу».

Необхідні інгредієнти

Для приготування омивача для скла вам знадобиться:

Дистильована вода – 740 мл;

Нашатирний спирт – 120 мл;

Рідина для миття вікон – 20 мл;

Денатурат – 240 мл.

Що стосується денатурату, то рекомендується додавати 99% розчин, якщо ви плануєте використовувати омивач під час сильних морозів, та 70% – на помірно холодну погоду.

Рецепт приготування

Технологія приготування омивача для скла дуже проста. Потрібно виконати наступні кроки:

Налити у пляшку дистильовану воду. Додати туди рідину для миття вікон. Змішати ці два інгридієнти, струснувши пляшку. Отриману суміш перелити у бачок омивача автівки. Влити туди нашатирний спирт, що допоможе впоратися зі стійкими забрудненнями. Додати денатурат для запобігання замерзанню омивача.

Плюси саморобного омивача

Готуючи омивач власноруч ви отримаєте цілу низку переваг. А саме:

Заощадите кошти, адже інгридієнти для саморобного омивача значно дешевші за готовий продукт;

Зможете обрати якісні компоненти та в результаті отримати справді ефективний засіб;

Зробити омивач менш токсичним за рахунок використання денатурату замість метанолу, що міститься в більшості заводських омивачiв.

Кілька порад

Виготовляючи омивач власноруч потрібно пам’ятати про кілька важливих нюансів:

Ні в якому разі не використовуйте звичайну воду, лише дистильовану. Це допоможе запобігти утворенню накипу;

Не порушуйте пропорцій інгридієнтів;

Зберігайте приготовлений омивач у щільно закритій ємності та при прохолодній температурі.

Приготовлений власноруч омивач скла приємно здивує вас своєю якістю та ефективністю. Спробувавши цей рецепт бодай раз, ви навряд захочете повертатися до заводських продуктів.