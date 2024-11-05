Опалюєте квартиру за допомогою котла: Нафтогаз звернувся з попередженням

Компанія Нафтогаз, що постачає “блакитне паливо” понад 90% побутових споживачів України, звернулася до своїх клієнтів із важливим повідомленням. Постачальник нагадав українцям, що користуються газовими котлами, про важливі аспекти їх обслуговування та розповів про кілька способів зекономити на споживанні газу.

Власників газових котлів попередили, що під час опалювального сезону варто особливо уважно ставитися до технічного стану такого устаткування. Щоб котел працював справно, його треба своєчасно ремонтувати.

Проводити обслуговування котла власноруч у Нафтогазі не радять. Для цього краще скористатися послугами спеціалістів. Адже газові котли – це складні пристрої, що мають низку спеціалізованих вузлів. Тож провести їх діагностику та полагодити у разі несправності можуть лише професіонали із відповідними навичками.

Найбільший український постачальник газу наголосив, що котел є доволі дорогим пристроєм, який невигідно часто міняти. А тому рекомендовано щороку проводити його огляд, причому найкраще це робити “на порозі” опалювального сезону. Тоді газовий котел справно працюватиме та прослужить вам значно довше.

Як зменшити споживання газу?

У Нафтогазі також поділилися цікавими даними щодо роботи газових котлів. Виявляється котел, який регулярно чистять, може споживати аж на 17% менше ресурсу ніж той, який вчасно не обслуговують.

Також користувачам газових котлів порадили не вимикати пристрій на ніч, а залишати його у низькому температурному режимі. Дотримуючись цієї поради також можна зменшити споживання газу, адже якщо ви підтримували стабільну температуру протягом ночі, зранку не доведеться ставити котел на максимум, щоб швидко розігріти помешкання.

Не радять українцям і перевищувати санітарну норму температури, встановлену для житлових приміщень. Ця норма становить 20-22 градуси і є цілком комфортною для більшості людей. А заразом дозволяє заощадити на використанні газу і не перевантажувати газовий котел.