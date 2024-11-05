Комунальні тарифи в Україні зростуть на 200% : коли чекати нові платіжки

Значна діра в державному бюджеті змушує українську владу розглядати можливість підвищення тарифів на комунальні послуги. Як зазначає експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, без цього кроку Україні доведеться залучати додаткову міжнародну фінансову допомогу. Ситуація ускладнюється тим, що минулорічна спроба підвищити тариф на воду була невдала.

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За словами Юрія Корольчука, експерта Інституту енергетичних стратегій, тарифи на тепло в різних регіонах України вже зараз досить високі. В деяких областях за один гігакалорію тепла доводиться платити від 3 до 4 тисяч гривень, а в середньому по країні – близько 2 тисяч гривень. Якщо тарифи на тепло підвищать, то їхня вартість може зрости вдвічі і більше. Аналогічна ситуація може скластися і з тарифами на холодну воду. Зараз вартість одного кубічного метра холодної води коливається в межах 30-80 гривень. Однак, у разі підвищення, ціна може подвоїтися.

За словами експерта, на українців очікує значне підвищення тарифів на комунальні послуги. Ближче до кінця опалювального сезону або влітку наступного року тарифи можуть зрости вдвічі через зростання витрат на матеріали, зарплати і паливо. Крім того, не виключено підвищення тарифу на електроенергію до 5 гривень за кіловат-годину у 2025-2026 роках.

Як зазначає Корольчук, початкові плани НКРЕКП передбачали плавне підвищення тарифу на електроенергію до чотирьох гривень за кіловат-годину. Однак, весняне підвищення тарифу виявилося більш істотним, ніж очікувалося. При цьому, в довгостроковій перспективі, до 2026 року, розглядалася можливість встановлення тарифу на рівні п’яти гривень за кіловат-годину для населення.

Експерт вважає, що нинішній тариф на електроенергію у 4,32 гривні за кіловат-годину є завищеним. На його думку, подальше підвищення до 5 гривень може призвести до введення диференційованих тарифів, тобто ті споживачі, які використовують більше електроенергії, платитимуть ще більше.

Корольчук зазначає, що без підвищення тарифів Україні доведеться шукати додаткові фінансові ресурси, зокрема, звертатися за міжнародною допомогою або збільшувати державні субсидії.