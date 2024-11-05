Украинцев массово штрафуют за «неправильный» паспорт: детали

Согласно действующему законодательству, граждане Украины, которым исполнилось 25 или 45 лет, должны вклеить новую фотографию в паспорт-книжечку. Для выполнения этого требования отводится один месяц со дня достижения соответствующего возраста. В случае невыполнения этой процедуры паспорт считается недействительным, что может привести к наложению административного штрафа в размере от 17 до 51 гривны.

Государственная миграционная служба подчеркивает, что паспорт-книжечка не имеет ограничения по сроку действия. То есть, его не нужно обязательно менять на ID-карту. Однако, есть важный нюанс: если гражданин Украины не вклеил новую фотографию в паспорт в течение месяца после достижения 25 или 45 лет, то такой паспорт подлежит обязательному обмену на ID-карту.

Если вы не успеете вклеить новое фото в паспорт-книжечку или обменять его на ID-карту в течение установленного срока, ваш документ будет считаться недействительным. За пользование недействительным паспортом предусмотрена административная ответственность: первый раз вас предупредят, а за повторное нарушение в течение года придется заплатить штраф от 17 до 51 гривны.

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