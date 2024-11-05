Украинцев массово штрафуют за «неправильный» паспорт: детали
Согласно действующему законодательству, граждане Украины, которым исполнилось 25 или 45 лет, должны вклеить новую фотографию в паспорт-книжечку. Для выполнения этого требования отводится один месяц со дня достижения соответствующего возраста. В случае невыполнения этой процедуры паспорт считается недействительным, что может привести к наложению административного штрафа в размере от 17 до 51 гривны.
Государственная миграционная служба подчеркивает, что паспорт-книжечка не имеет ограничения по сроку действия. То есть, его не нужно обязательно менять на ID-карту. Однако, есть важный нюанс: если гражданин Украины не вклеил новую фотографию в паспорт в течение месяца после достижения 25 или 45 лет, то такой паспорт подлежит обязательному обмену на ID-карту.
Если вы не успеете вклеить новое фото в паспорт-книжечку или обменять его на ID-карту в течение установленного срока, ваш документ будет считаться недействительным. За пользование недействительным паспортом предусмотрена административная ответственность: первый раз вас предупредят, а за повторное нарушение в течение года придется заплатить штраф от 17 до 51 гривны.
Стоимость популярных государственных услуг
Предлагаем узнать актуальную стоимость оформления различных документов.
- Оформление паспортных документов для граждан Украины – 650 грн. Эта стоимость включает как изготовление внутреннего паспорта (ID-карты), так и загранпаспорта.
- Оформление документов миграционного характера для иностранцев и лиц без гражданства – 1250 грн. К этой категории относятся виды на временное или постоянное проживание, а также другие документы, подтверждающие легальность пребывания на территории Украины.
- Обмен водительского удостоверения – 950 грн. Эта услуга предусматривает замену водительского удостоверения в случае изменения персональных данных, окончания срока действия или утери документа.
- Обмен свидетельства о регистрации транспортного средства – 950 грн.
- Проставление апостиля – 650 грн. Эта услуга необходима для легализации документов, таких как свидетельства о рождении, браке, разводе, выписки из реестра и т.д., которые будут использоваться за рубежом.
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