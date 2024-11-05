Українців масово штрафують за “неправильний” паспорт: деталі

Згідно з чинним законодавством, громадяни України, яким виповнилося 25 або 45 років, повинні вклеїти нову фотографію до паспорта-книжечки. Для виконання цієї вимоги відводиться один місяць з дня досягнення відповідного віку. У випадку невиконання цієї процедури паспорт вважається недійсним, що може призвести до накладення адміністративного штрафу в розмірі від 17 до 51 гривні.

Державна міграційна служба підкреслює, що паспорт-книжечка не має обмеження за терміном дії. Тобто, його не потрібно обов’язково міняти на ID-карту. Однак, є важливий нюанс: якщо громадянин України не вклеїв нову фотографію до паспорта протягом місяця після досягнення 25 або 45 років, то такий паспорт підлягає обов’язковому обміну на ID-карту.

Якщо ви не встигнете вклеїти нове фото до паспорта-книжечки або обміняти його на ID-карту протягом встановленого терміну, ваш документ буде вважатися недійсним. За користування недійсним паспортом передбачена адміністративна відповідальність: перший раз вас попередять, а за повторне порушення протягом року доведеться сплатити штраф від 17 до 51 гривні.

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