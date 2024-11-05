Українців масово штрафують за “неправильний” паспорт: деталі
Згідно з чинним законодавством, громадяни України, яким виповнилося 25 або 45 років, повинні вклеїти нову фотографію до паспорта-книжечки. Для виконання цієї вимоги відводиться один місяць з дня досягнення відповідного віку. У випадку невиконання цієї процедури паспорт вважається недійсним, що може призвести до накладення адміністративного штрафу в розмірі від 17 до 51 гривні.
Державна міграційна служба підкреслює, що паспорт-книжечка не має обмеження за терміном дії. Тобто, його не потрібно обов’язково міняти на ID-карту. Однак, є важливий нюанс: якщо громадянин України не вклеїв нову фотографію до паспорта протягом місяця після досягнення 25 або 45 років, то такий паспорт підлягає обов’язковому обміну на ID-карту.
Якщо ви не встигнете вклеїти нове фото до паспорта-книжечки або обміняти його на ID-карту протягом встановленого терміну, ваш документ буде вважатися недійсним. За користування недійсним паспортом передбачена адміністративна відповідальність: перший раз вас попередять, а за повторне порушення протягом року доведеться сплатити штраф від 17 до 51 гривні.
Вартість популярних державних послуг
Пропонуємо дізнатися актуальну вартість оформлення різних документів.
- Оформлення паспортних документів для громадян України — 650 грн. Ця вартість включає як виготовлення внутрішнього паспорта (ID-картки), так і закордонного паспорта.
- Оформлення документів міграційного характеру для іноземців та осіб без громадянства — 1250 грн. До цієї категорії належать посвідки на тимчасове або постійне проживання, а також інші документи, що підтверджують легальність перебування на території України.
- Обмін посвідчення водія — 950 грн. Ця послуга передбачає заміну водійського посвідчення у разі зміни персональних даних, закінчення терміну дії або втрати документа.
- Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу — 950 грн.
- Проставлення апостиля — 650 грн. Ця послуга необхідна для легалізації документів, таких як свідоцтва про народження, шлюб, розлучення, витяги з реєстру тощо, які будуть використовуватися за кордоном.
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