Стоимость аренды жилья сильно изменилась: к чему готовиться украинцам

За последнее полугодие стоимость аренды квартир в Киеве выросла на впечатляющие 50,2%, подскочив со средних 15 979 до 24 000 гривен. Это означает, что киевлянам приходится платить на 8 021 гривну больше за аренду жилья, чем еще полгода назад. Такой стремительный рост цен на аренду является беспрецедентным за последние годы.

Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры

Согласно последним исследованиям рынка недвижимости, самой популярной ценой для аренды однокомнатной квартиры в Киеве является 19 000 гривен. Именно за эту сумму сдается каждая восьмая однокомнатная квартира. Также довольно часто встречаются предложения за 14 000 гривен – около 7,3% всех объявлений.

Сколько стоит аренда двухкомнатной квартиры

Среди двухкомнатных квартир, которые сдаются в аренду в Киеве, наиболее популярной является цена 15 600 гривен. Именно за эту сумму сдается каждая восьмая двухкомнатная квартира.

Какая стоимость трехкомнатных квартир для аренды

Рынок аренды трехкомнатных квартир в Киеве демонстрирует определенную стабильность. Наиболее популярными остаются предложения за 26 000 гривен (7,8% объявлений), 40 000 гривен (6,3% объявлений) и 58 000 гривен (6,3% объявлений). Это свидетельствует о том, что спрос на жилье в этих ценовых категориях является достаточно стабильным.

Где самые дешевые квартиры

По данным аналитиков, наиболее бюджетные предложения на аренду квартир сосредоточены в:

Деснянском районе (12 500 грн).

Святошинском (14 000 грн);

Дарницком (16 000 грн);

Оболонском (17 000 грн);

Днепровском (17 750 грн);

Соломенском (19 000 грн).

Стоит отметить, что разница в цене между самым дешевым и самым дорогим районом из этого списка составляет 6500 грн, что является довольно значительной суммой.

Проверяйте документы перед арендой

Планируя арендовать жилье, обратите внимание на детали. Прежде чем подписать договор, обязательно проверьте документы владельца. Это поможет обезопасить вас от возможных проблем в будущем. Зачастую арендодатели могут скрывать информацию о том, что:

квартира сдается без согласия реального владельца;

жилье принадлежит нескольким лицам;

на квартиру наложена ипотека или арест;

документы на собственность оформлены неправильно или отсутствуют.

Убедитесь, что арендодатель предоставил вам паспорт и один из следующих документов, подтверждающий право собственности: