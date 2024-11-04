Вартість оренди житла сильно змінилася: до чого готуватися українцям 

За останнє півріччя вартість оренди квартир у Києві зросла на вражаючі 50,2%, підскочивши з середніх 15 979 до 24 000 гривень. Це означає, що киянам доводиться платити на 8 021 гривню більше за оренду житла, ніж ще пів року тому. Такий стрімкий ріст цін на оренду є безпрецедентним за останні роки.

Скільки коштує оренда однокімнатної квартири

Згідно з останніми дослідженнями ринку нерухомості, найпопулярнішою ціною для оренди однокімнатної квартири в Києві є 19 000 гривень. Саме за цю суму здається кожна восьма однокімнатна квартира. Також досить часто зустрічаються пропозиції за 14 000 гривень – близько 7,3% всіх оголошень.

Скільки коштує оренда двокімнатної квартири

Серед двокімнатних квартир, які здаються в оренду в Києві, найбільш популярною є ціна 15 600 гривень. Саме за цю суму здається кожна восьма двокімнатна квартира.

Яка вартість трикімнатних квартир для оренди

Ринок оренди трикімнатних квартир у Києві демонструє певну стабільність. Найбільш популярними залишаються пропозиції за 26 000 гривень (7,8% оголошень), 40 000 гривень (6,3% оголошень) та 58 000 гривень (6,3% оголошень). Це свідчить про те, що попит на житло в цих цінових категоріях є досить стабільним.

Де найдешевші квартири

За даними аналітиків, найбільш бюджетні пропозиції на оренду квартир зосереджені в:

Деснянському районі (12 500 грн).

Святошинському (14 000 грн);

Дарницькому (16 000 грн);

Оболонському (17 000 грн);

Дніпровському (17 750 грн);

Солом’янському (19 000 грн).

Варто зазначити, що різниця в ціні між найдешевшим та найдорожчим районом з цього списку становить 6500 грн, що є досить значною сумою.

Перевіряйте документи перед орендою

Плануючи орендувати житло, зверніть увагу на деталі. Перш ніж підписати договір, обов’язково перевірте документи власника. Це допоможе убезпечити вас від можливих проблем в майбутньому. Найчастіше орендодавці можуть приховувати інформацію про те, що:

квартира здається без згоди реального власника;

житло належить кільком особам;

на квартиру накладено іпотеку або арешт;

документи на власність оформлені неправильно або відсутні.

Переконайтеся, що орендодавець надав вам паспорт і один з таких документів, що підтверджує право власності: