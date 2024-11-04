В Украине острый дефицит учителей: готовы платить 50 000 гривен в месяц

Профессия учителя английского языка является одной из самых востребованных на рынке труда. Кроме того, она является достаточно высокооплачиваемой: многие компании готовы платить своим англоязычным преподавателям более 50 000 гривен.

Детали

Школа иностранных языков приглашает к сотрудничеству преподавателя английского языка. Мы предлагаем достойную оплату труда – от 35 000 до 60 000 гривен. От кандидата ожидается владение английским языком на уровне C1-C2 и желательно наличие международного сертификата, который подтвердит этот уровень.

Компания, специализирующаяся на организации курсов английского языка, приглашает к сотрудничеству опытных преподавателей. Там предлагают достойную оплату труда – от 15 000 до 52 000 гривен, в зависимости от квалификации и опыта кандидата. Обязательным требованием является свободное владение английским языком на уровне Advanced и опыт работы со взрослыми студентами.

Также языковой центр ищет опытного преподавателя английского языка с уровнем владения языком Advanced или Proficiency. Кроме того, от кандидата ожидают:

умение разрабатывать эффективные учебные программы;

проводить увлекательные занятия.

Наличие высшего филологического образования будет преимуществом, но главным критерием отбора является уровень владения языком и педагогические способности. Заработная плата обсуждается индивидуально и зависит от квалификации и опыта кандидата, но стартует от 20 000 грн.

Что в других отраслях

Кстати, украинцам без высшего образования тоже предлагают неплохую заработную плату. Рабочие профессии становятся все более привлекательными с точки зрения заработка. Некоторые компании готовы платить квалифицированным рабочим до 50 000 гривен в месяц. Ярким примером может служить вакансия тонировщика автомобилей. Компании готовы платить за такую работу от 50 000 до 80 000 гривен в месяц. При этом опыт работы не всегда является главным критерием отбора – готовы взять даже студентов или людей с инвалидностью.

А в целом эксперты прогнозируют стабильную ситуацию на рынке труда Украины в ближайшее время. Не ожидается ни массовых увольнений, ни значительного роста количества вакансий.