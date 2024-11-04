В Україні гострий дефіцит вчителів: готові платити 50 000 гривень на місяць

Професія вчителя англійської мови є однією з найбільш затребуваних на ринку праці. Крім того, вона є досить високооплачуваною: багато компаній готові платити своїм англомовним викладачам понад 50 000 гривень.

Деталі

Школа іноземних мов запрошує до співпраці викладача англійської мови. Ми пропонуємо гідну оплату праці – від 35 000 до 60 000 гривень. Від кандидата очікується володіння англійською мовою на рівні C1-C2 та бажано наявність міжнародного сертифікату, який підтвердить цей рівень.

Компанія, що спеціалізується на організації курсів англійської мови, запрошує до співпраці досвідчених викладачів. Там пропонують гідну оплату праці – від 15 000 до 52 000 гривень, залежно від кваліфікації та досвіду кандидата. Обов’язковою вимогою є вільне володіння англійською мовою на рівні Advanced та досвід роботи з дорослими студентами.

Також мовний центр шукає досвідченого викладача англійської мови з рівнем володіння мовою Advanced або Proficiency. Крім того, від кандидата очікують:

вміння розробляти ефективні навчальні програми;

проводити захоплюючі заняття.

Наявність вищої філологічної освіти буде перевагою, але головним критерієм відбору є рівень володіння мовою та педагогічні здібності. Заробітна плата обговорюється індивідуально і залежить від кваліфікації та досвіду кандидата, але стартує від 20 000 грн.

Що в інших галузях

До речі, українцям без вищої освіти теж пропонують непогану заробітну плату. Робочі професії стають все більш привабливими з точки зору заробітку. Деякі компанії готові платити кваліфікованим робітникам до 50 000 гривень на місяць. Яскравим прикладом може слугувати вакансія тонувальника автомобілів. Компанії готові платити за таку роботу від 50 000 до 80 000 гривень на місяць. При цьому досвід роботи не завжди є головним критерієм відбору – готові взяти навіть студентів або людей з інвалідністю.

А загалом експерти прогнозують стабільну ситуацію на ринку праці України найближчим часом. Не очікується ні масових звільнень, ні значного зростання кількості вакансій.