Коммунальные тарифы в Украине вырастут на 200%: когда ждать новые платежки

Значительная дыра в государственном бюджете заставляет украинскую власть рассматривать возможность повышения тарифов на коммунальные услуги. Как отмечает эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, без этого шага Украине придется привлекать дополнительную международную финансовую помощь. Ситуация осложняется тем, что прошлогодняя попытка повысить тариф на воду была неудачной.

Детали

По словам Юрия Корольчука, эксперта Института энергетических стратегий, тарифы на тепло в разных регионах Украины уже сейчас достаточно высокие. В некоторых областях за одну гигакалорию тепла приходится платить от 3 до 4 тысяч гривен, а в среднем по стране – около 2 тысяч гривен. Если тарифы на тепло повысят, то их стоимость может вырасти вдвое и больше. Аналогичная ситуация может сложиться и с тарифами на холодную воду. Сейчас стоимость одного кубического метра холодной воды колеблется в пределах 30-80 гривен. Однако, в случае повышения, цена может удвоиться.

По словам эксперта, украинцев ожидает значительное повышение тарифов на коммунальные услуги. Ближе к концу отопительного сезона или летом следующего года тарифы могут вырасти вдвое из-за роста расходов на материалы, зарплаты и топливо. Кроме того, не исключено повышение тарифа на электроэнергию до 5 гривен за киловатт-час в 2025-2026 годах.

Как отмечает Корольчук, первоначальные планы НКРЭКУ предусматривали плавное повышение тарифа на электроэнергию до четырех гривен за киловатт-час. Однако, весеннее повышение тарифа оказалось более существенным, чем ожидалось. При этом, в долгосрочной перспективе, до 2026 года, рассматривалась возможность установления тарифа на уровне пяти гривен за киловатт-час для населения.

Эксперт считает, что нынешний тариф на электроэнергию в 4,32 гривны за киловатт-час является завышенным. По его мнению, дальнейшее повышение до 5 гривен может привести к введению дифференцированных тарифов, то есть те потребители, которые используют больше электроэнергии, будут платить еще больше.

Корольчук отмечает, что без повышения тарифов Украине придется искать дополнительные финансовые ресурсы, в частности, обращаться за международной помощью или увеличивать государственные субсидии.