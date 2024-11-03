Ви точно цього не знали: які 4 небезпеки чатують на будинки де є Wi-Fi роутер

Майже в кожній оселі є Wi-Fi роутер. Але чи знаєте ви, що ця штукенція може бути небезпечною?

Фізична небезпека

Кожен Wi-Fi роутер під час роботи виділяє тепло. Це нормальний процес. Проте, багато хто розміщує роутер у закритих місцях, де немає вентиляції, або навіть ховають його під різними предметами. Такий підхід може призвести до перегріву пристрою. Перегрітий роутер працює повільніше, що негативно впливає на швидкість інтернету для всіх підключених пристроїв. Більше того, існує ризик виникнення пожежі, якщо роутер перегрівається і знаходиться поблизу легкозаймистих матеріалів. Щоб уникнути проблем, роутер слід встановлювати в добре провітрюваному місці. Також рекомендується регулярно перевіряти його корпус на наявність деформацій, які можуть свідчити про перегрівання.

Віруси в роутерах

Навіть Wi-Fi роутер, який здається простим пристроєм, може стати мішенню для вірусів. Якщо роутер заражений, вірус може поширитися на всі підключені до нього пристрої, такі як комп’ютери, смартфони та планшети. Безумовно, рівень захисту залежить від безпеки кожного окремого пристрою

Сумніваєтесь? Ось кілька прикладів вірусів.

VPNFilter. Цей вірус кілька років тому заразив півмільйона роутерів по всьому світу. Він використовував роутери як проміжну ланку для здійснення незаконних дій.

NoaBot. Ще один активний вірус, який атакує пристрої на базі операційної системи Linux, зокрема більшість сучасних роутерів.

Виявити вірус в роутері досить складно, а іноді й неможливо. Тому найкращий спосіб захиститися – це регулярно оновлювати програмне забезпечення роутера (прошивку) і періодично скидати його до заводських налаштувань. Ці дії можна виконати через веб-інтерфейс роутера, дані для входу в який зазвичай вказані на його корпусі.

Несанкціонований доступ

Якщо хтось отримає доступ до вашого роутера, він може використовувати ваш інтернет для незаконних дій. І відповідати за це доведеться вам. Щоб убезпечити себе, регулярно міняйте пароль Wi-Fi, не діліться ним з незнайомцями, використовуйте WPA3 і перевіряйте список підключених пристроїв.

Випромінення

Ми живемо в оточенні бездротових технологій, які створюють електромагнітні поля. Хоча прямих доказів шкоди для здоров’я немає, бажано тримати Wi-Fi роутер подалі від місць, де ви перебуваєте тривалий час. Більша відстань може послабити сигнал, але знизить ризик.