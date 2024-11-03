Про ці банкноти можна забути: НБУ знову вилучає частину застарілих гривень 

З гаманців українців незабаром зникне частина банкнот. Національний банк почав виводити з обігу застарілі гривні, що були випущені у період з 2003 по 2007 роки. Які банкноти будуть вилучені та скільки в українців часу, щоб їх обміняти?

Процес виведення з обігу банкнот деяких номіналів офіційно розпочався 1-го листопада. Вилучити у НБУ вирішили 50 та 200 гривень старого зразка.

Але це не означає, що потрібно негайно обмінювати такі банкноти. Процес оновлення паперових грошей буде відбуватися поступово. З обігу застарілі гривні виведуть природним шляхом, а саме через операції купівлі-продажу. Жодної спеціальної процедури для обміну таких банкнот не передбачено.

Як зазначили в регуляторі, банкноти 2003-2007 років замінять на аналогічні грошові знаки нового покоління. Ідеться про 50 та 200 гривень, що випускалися починаючи з 2014 року. Такі банкноти мають низку переваг, зокрема більшу кількість захисних елементів, через що їх важко підробити.

Банки припинять видавати старі гривні

У рамках процедури оновлення банкнотного ряду всі українські банки перестануть видавати старі банкноти номіналом 50 та 200 гривень. Окрім банків НБУ не постачатиме старі банкноти інкасаторським компаніям та підприємствам з обробки готівки. Таким чином гривні старого зразка більше не повертатимуться в обіг.

Чому Нацбанк оновлює банкнотний ряд

Ініційована регулятором заміна старих банкнот має на меті підвищити якість готівки та безпеку розрахунків. Після вилучення 50 та 200 грн, випущених до 2007 року, у банкнотно-монетному ряді залишаться лише грошові знаки нового покоління.

Паралельно НБУ виводить з обігу й низку інших банкнот. Частину з них почали вилучати ще у 2020 році. Йдеться про:

1 грн;

2 грн;

5 грн;

10 грн;

20 грн;

100 грн;

500 грн.

Всі ці банкноти були випущені з 2003-го по 2007-й роки і вже давно не відповідають сучасним вимогам до паперових грошей.