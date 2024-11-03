Ці категорії чоловіків можуть не розраховувати на відстрочку: від повістки відмовитися більше не вийде

Під час загальної мобілізації частина військовозобов’язаних українців має право отримати тимчасову відстрочку від служби. На час дії такої відстрочки громадяни, що її отримали, не можуть бути призвані до лав ЗСУ, Нацгвардії чи інших військових формувань. Проте вже у листопаді 2024-го частина українців, що раніше мала право на відстрочку, більше не зможе її отримати.

Як розповіла адвокатка Тетяна Савченко, наразі ще немає достовірної інформації, які саме категорії громадян позбавлять відстрочок. Однак серед найімовірніших варіантів студенти та особи із третьою групою інвалідності. Проте поки що жодних змін до відповідного закону внесено не було.

Юристка пояснила, що у пункті 2 статті 23 закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» ідеться про право осіб з будь-якою групою інвалідності на загальних підставах отримати відстрочку від мобілізації. Тож розмови про позбавлення інвалідів третьої групи такого права – це наймовірніше чутки. Те саме стосується й відстрочок за сімейними обставинами, за здоров’ям чи по догляду.

Натомість за актуальними правилами відстрочка від мобілізації не надається:

студентам заочної чи вечірньої форми навчання, а також тим, хто здобуває вже не першу вищу освіту;

багатодітним батькам, що є боржниками за аліментами;

громадянам, що доглядають дружину чи чоловіка з інвалідністю, якщо при цьому є інші родичі, які можуть про них потурбуватися;

самотнім батькам/матерям, якщо матір/батько дитини живі та не вважаються зниклими безвісти;

працівникам організацій і підприємств, що підпорядковуються Міноборони;

обмежено придатним, що за крайнім проходженням ВЛК були визнані придатними.

Крім того є випадки, коли відстрочка може бути анульована:

закінчився строк її дії;

дитина, по догляду за якою була видана відстрочка, стала повнолітньою;

особа з інвалідністю, по догляду за якою була оформлена відстрочка, померла;

працівник, що був заброньований на роботі, звільнився;

були порушені умови отримання відстрочки;

відстрочка була надана на підставі неправдивих даних.

У всіх перелічених випадках військовозобов’язаним можуть вручити повістку та відправити на службу до Збройних сил України чи будь-яких інших військових формувань.