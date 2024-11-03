Від військової служби закордон: як каратимуть українців, що зібралися «перечекати» мобілізацію

Попри те, що в Україні триває загальна мобілізація, деякі чоловіки не втрачають надії бодай якось втекти від виконання свого військового обов’язку. Вони виїздять за кордон, часто навіть на цілком законних підставах, сподіваючись перечекати мобілізацію. Проте така стратегія – не найкращий варіант, адже по поверненні на ухилянтів може чекати покарання.

Як пояснив спеціаліст із військового законодавства адвокат Богдан Пересада, під час мобілізації військовозобов’язані мають право перетинати кордон лише на підставі дозволу, виданого:

військовою адміністрацією;

військовим або правоохоронним органом;

медичним зкладом;

відправником або одержувачем гуманітарної допомоги.

Залишатися ж за кордоном чоловіки можуть не довше, ніж на 30 днів. Якщо цей термін сплив, а військовозобов’язаний так і не повернувся в Україну, рішення військової адміністрації чи Міністерства інфраструктури, на підставі якого він виїхав закордон, скасовується.

Однак лише за фактом неповернення «втікачу» не призначається жодного покарання. Адже постанова Кабінету міністрів – це не закон. А тому унаслідок таких дій ухилянт не понесе ані адміністративної, ані кримінальної відповідальності.

Проте адвокат зауважив, що військовозобов’язаного, який виїхав закордон, можуть спробувати притягнути до будь-якої іншої відповідальності. При цьому прямого покарання за надто тривале перебування закордоном зараз немає. Теоретично такого втікача можна притягнути за статтею про ухиляння від мобілізації. Однак зробити це буде вкрай складно, тож Пересада не вважає цей варіант «робочим».

Нагадаємо, що в Україні зараз не підпадають під мобілізацію заброньовані чоловіки. Мова про військовозобов’язаних які працюють у правоохоронних органах, органах державної влади, а також в організаціях і на підприємствах, що вважаються стратегічно важливими для економіки країни чи виконують військові замовлення. Усі ці підприємства та організацій можуть забронювати від мобілізації як певну частину, так і всіх своїх співробітників чоловічої статі.