Українці захопилися покупками в кредит: що найчастіше замовляють у розстрочку на Rozetka

Українці купують все більше товарів у кредит. Зокрема в одному з найбільших маркетплейсів країни Rozetka з січня по вересень поточного року у порівнянні з тим самим періодом 2021-го кількість товарів придбаних у кредит збільшилась на 30%. Про що це свідчить та які саме товари українці найохочіше купують у розстрочку?

Стрімке зростання кількості покупок у кредит свідчить не лише про збільшення купівельної спроможності громадян, але й про підвищення їх довіри до кредитних програм. Обидва ці аспекти є показниками стабільного економічного зростання, навіть в умовах війни.

У прес-службі Rozetka розповіли, що найчастіше українці купують у розстрочку побутову техніку та електроніку. Причому більшість покупців віддають перевагу далеко не дешевим пилососам та смартфонам. Переважно вони замовляють товари середньої та низької цінової категорії. Також представники одного з найпопулярніших маркетплейсів країни зазначили, що у 2024 році почала збільшуватись кількість оформлених розстрочок на товари із категорії «Краса та здоров’я». А ще все частіше українці користуються кредитними програмами, щоб придбати одяг та взуття.

Крім того у поточному році взяли курс на зростання кредитні продажі таких товарів:

автошини – зросли більш ніж на 100%;

комбіновані варильні поверхні – на 55%;

акустичні гітари – на 49%;

компресори – збільшилась на 46%;

мотокультиватори – на 39%.

Найчастіше клієнти обирають варіант розстрочки із оплатою товару за 10 або 5 платежів, розраховуючись за придбані товари у термін від півроку до 1 року. Свого піку такі покупки досягають у періоди знижок, що найчастіше припадають на листопад та грудень, наприклад на новорічні свята, у Чорну п’ятницю тощо.

Також у Rozetka зауважили значно вищий попит на товари в розстрочку у прифронтових регіонах, зокрема у Донецькій, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях. Найбільше там купують посудомийних машин та роботів пилососів.