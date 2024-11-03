Українці захопилися покупками в кредит: що найчастіше замовляють у розстрочку на Rozetka
У прес-службі одного з найбільших маркетплейсів країни розповіли, яким товарам віддають перевагу покупці та як довго розраховується за них.
Українці купують все більше товарів у кредит. Зокрема в одному з найбільших маркетплейсів країни Rozetka з січня по вересень поточного року у порівнянні з тим самим періодом 2021-го кількість товарів придбаних у кредит збільшилась на 30%. Про що це свідчить та які саме товари українці найохочіше купують у розстрочку?
Стрімке зростання кількості покупок у кредит свідчить не лише про збільшення купівельної спроможності громадян, але й про підвищення їх довіри до кредитних програм. Обидва ці аспекти є показниками стабільного економічного зростання, навіть в умовах війни.
У прес-службі Rozetka розповіли, що найчастіше українці купують у розстрочку побутову техніку та електроніку. Причому більшість покупців віддають перевагу далеко не дешевим пилососам та смартфонам. Переважно вони замовляють товари середньої та низької цінової категорії. Також представники одного з найпопулярніших маркетплейсів країни зазначили, що у 2024 році почала збільшуватись кількість оформлених розстрочок на товари із категорії «Краса та здоров’я». А ще все частіше українці користуються кредитними програмами, щоб придбати одяг та взуття.
Крім того у поточному році взяли курс на зростання кредитні продажі таких товарів:
- автошини – зросли більш ніж на 100%;
- комбіновані варильні поверхні – на 55%;
- акустичні гітари – на 49%;
- компресори – збільшилась на 46%;
- мотокультиватори – на 39%.
Найчастіше клієнти обирають варіант розстрочки із оплатою товару за 10 або 5 платежів, розраховуючись за придбані товари у термін від півроку до 1 року. Свого піку такі покупки досягають у періоди знижок, що найчастіше припадають на листопад та грудень, наприклад на новорічні свята, у Чорну п’ятницю тощо.
Також у Rozetka зауважили значно вищий попит на товари в розстрочку у прифронтових регіонах, зокрема у Донецькій, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях. Найбільше там купують посудомийних машин та роботів пилососів.
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