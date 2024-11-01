Война изменила пищевые привычки украинцев: на каких продуктах люди стали экономить?

Третий год войны истощает украинцев не только морально, но и финансово. Инфляция растет безумными темпами, тогда как зарплаты и пенсии повышают на настоящий мизер. Цены на продукты растут практически каждый день и конечно, что многие семьи уже не могут позволить себе ту продуктовую корзину, что и раньше. В сети появились результаты большого социального опроса, в ходе которого журналисты спрашивали у людей на каких продуктах те начали экономить, и начали ли вообще.

Ответы очень отличаются

Кое-кто говорит, что делает комплексные закупки раз в неделю, и каждый раз покупая примерно одни и те же продукты, меняется сумма в чеке (в сторону увеличения). Так, например, говорит Ирина из Ужгорода.

“Цены растут постоянно. Обратила внимание, что вот в неделю, если раньше тратили 2000, то сейчас, даже за последние полгода, 3, наверное, тысячи. Слежу за акциями, раньше может не задумывалась, например, на морепродуктах, я люблю очень рыбу”, — говорит Ирина.

Женщина добавляет, что пытается не экономить на еде, пока это возможно. Однако профессор социологии Павел Кутуев говорит, что таких людей в Украине все меньше.

“Доходы населения падают через эти все факторы, и это не может не сказываться на том, что люди начинают экономить, и, к большому сожалению, экономия на еде – это то, что нам доступно, и это первый шаг, так сказать, к сохранности средств. В чем это заключается? Это заключается в ухудшении нашего рациона”, – отметил Кутуев.

Это подтверждают и слова Ольги, жительницы Днепра. Она говорит, что их семья уже не могу позволить себе по-прежнему позавтракать тостом из авокадо или купить телятину. Зато выбирают дешевле мясо, а овощи только сезонные.

Опрашивали и не рядовых лиц, а экономических экспертов, например, в опросе принял участие и эксперт по экономике Олег Пендзин.

“Когда мы говорим об изменении структуры потребительской корзины украинца, она изменилась, серьезно изменилась в сторону дешевого сегмента нашей потребительской корзины. Мы стали меньше есть высококалорийных продуктов, у нас практически исчезли из рациона орехи, мед. В то же время, очень сильно выросла доля низкокалорийных, но дешевых продуктов”, — отмечает Пендзин.

Специалисты советуют по возможности не экономить на продуктах, ведь от этого зависит наше самочувствие и здоровье. Лучше сэкономить на новом наряде, или каких-то услугах, но не на продовольствии.