Тарифи на газ та електрику у листопаді: чи зміняться ціни та як зекономити

В Україні тарифи на газ та електрику у листопаді перераховувати не будуть. Зокрема газ коштуватиме українцям 7,96 грн за кубічний метр, а за світло більшість споживачів платитиме за тарифом 4,32 грн/кВт*год. Такі ціни будуть актуальними щонайменше до кінця поточного опалювального сезону, чи навіть до відміни воєнного стану.

Тарифи на газ та опалення

Незмінними тарифи на газ залишаться принаймні до кінця квітня 2025 року. Заморозити тарифи Нафтогаз був змушений через продовження Кабміном дії спецзобов’язань (ПСО). По завершенню цього терміну ціни на газ можуть підвищити, але лише в разі завершення війни. Відповідно ціни на газове опалення також не зміняться.

Варто зазначити, що ціна газу у різних постачальників може відрізнятися. Наразі в Україні понад 90% побутових споживачів є клієнтами Нафтогазу. Натомість інші компанії пропонують ціни у діапазоні від 7,42 грн до 9,99 грн за кубометр. А от вартість газу для юридичних осіб подекуди сягає 16,50 грн за куб.

Ціни на електроенергію

Зараз більшість побутових споживачів в Україні платять за електроенергію за тарифом 4,32 грн/кВт*год. І такий тариф буде актуальним ще принаймні до травня 2025-го. Однак вже сьогодні деякі українці можуть платити за електрику значно менше.

Мова про споживачів, у квартирах чи будинках яких немає газового опалення. Протягом усього опалювального сезону, а саме з 1 жовтня 2024-го до 30 квітня 2025 року, вони можуть платити за кіловат електрики всього 2,64 грн. Але щоб перейти на знижений тариф їм необхідно подати відповідну заяву та документи, що підтверджують відсутність у житлі газового опалення.

Крім того споживачі, що користуються електроопаленням, матимуть певні обмеження щодо кількості спожитого ресурсу. Так якщо вони використають більш ніж 2000 кіловат за місяць, то платитимуть за всю спожиту електрику за стандартним тарифом 4,32 грн.