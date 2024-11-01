Українцям назвали найбільш небезпечні SMS-повідомлення: що з ними робити

Щодня нам надходять найрізноманітніші SMS-повідомлення, і багато хто не замислюється над тим, чим вони можуть бути небезпечні та які сигнали повинні нам посилати. Давайте розберемося докладніше: можливо, комусь це допоможе уникнути небажаних наслідків.

SMS з одноразовими кодами

Усі знають, що одноразовий код створений для двоетапної аутентифікації. Наприклад, авторизуєтеся ви на сайті, здійснюєте банківський переказ або будь-яку іншу дію. Щоб операція пройшла успішно, вам надсилають SMS-код, який ви повинні ввести на сайті або в застосунку. Але що, якщо вам прийшов код, на який ви не чекали?

Так, помилки бувають, але буває й таке, що зловмисники намагаються підібрати заповітні цифри для авторизації. Що робити в цьому випадку?

Якщо прийшов код для доступу на якийсь сайт один раз, то, можливо, це дійсно якась помилка. Але якщо вам періодично надходять одноразові коди для доступу до конкретного застосунку або сайту, то краще якнайшвидше змінити пароль на цей сервіс.

У разі, якщо пароля немає (авторизація тільки за SMS), але періодично надходять одноразові коди, то краще написати в службу підтримки сайту або додатка й описати ситуацію. Можливо, мають місце масові спроби злому або ж хтось цілеспрямовано намагається отримати доступ до вашого облікового запису.

А що робити, якщо вам прийшов код від вашого банку з підтвердженням будь-якого переказу? А тут уже все цікавіше. Можливо, хтось отримав доступ до вашого банківського акаунта, але підтвердити переказ не може. Потрібно терміново змінити реквізити доступу в особистий кабінет банку, а якщо ситуація повторюється, то звернутися в банк самостійно.

Пам’ятайте!Ніколи і за жодних обставин не повідомляйте коди з SMS третім особам.Код існує для введення на тому сайті (додатку), де ви особисто його запросили.Компрометація цифр може призвести до фінансових втрат.

SMS із посиланнями

Уже минув той час, коли за допомогою переходу за посиланням можна було заразити смартфон або комп’ютер вірусом. Зараз це практично неможливо, якщо у вас сучасний гаджет. Але тут зловмисники можуть працювати на неуважність. Ви переходите за посиланням, відбувається завантаження .apk-файлу (файл-інсталятор програми), а ви, не думаючи, просто підтвердите всі подальші дії.

І що в підсумку? Додаток виявляється вірусом, який може робити все те, що в ньому запрограмовано, а це крадіжка особистих даних, грошей і все, що задумав зловмисник. Нагадаю, що хоч і сучасний смартфон має належний захист від подібного, але користувач може сам, не думаючи, дати йому всі дозволи на встановлення.

Краще не переходити за посиланнями з SMS-повідомлень, а щоб не допускати випадкового переходу в майбутньому, відразу ж видаляти такі месенджі. Ну а якщо вам цікаво дізнатися, куди веде посилання, то можна це зробити з комп’ютера.

Повідомлення від родичів

Припустимо, вам прийшло повідомлення з номера вашого близького родича про фінансову допомогу (або ж інші «дивні» повідомлення). Ви перевіряєте – а номер відправника збігається з номером вашого родича. Тут причина проста: вихідний номер SMS-повідомлень можна підробити. Ліки прості: зателефонуйте своєму родичу за його ж номером і уточніть у нього, чи має ситуація право на існування.

Взагалі, усіх ситуацій не перелічити, SMS можуть бути найрізноманітнішого штибу – «Ви виграли мільйон», «Вашу позику схвалено», «Вам підібрано найкращі умови». Пам’ятайте, що, звісно, реклама – двигун економіки, але добропорядні організації ніколи не займатимуться SMS-спамом і, можливо, в їхніх пропозиціях буде великий підступ.

Також важливо знати, що якщо ви відповісте на повідомлення від невідомого (або короткого) номера або ж зателефонуєте за ним, то з вашого балансу може бути списано значну суму або ж ви будете автоматично підписані на будь-яку послугу.

Який висновок?

Більшість SMS-повідомлень, які до нас приходять, – спам або ж спроба отримати щось від нас. Не варто звертати уваги на такі повідомлення, але інформацію потрібно завжди перевіряти. Наприклад, можна вбити в пошукову систему номер (ім’я) відправника і текст повідомлення, а можливого родича перевірити, просто зателефонувавши. Ставтеся до всього тверезіше – безкоштовний сир буває тільки в мишоловці!