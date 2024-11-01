1000 гривен «от Зеленского» дадут не всем: названы основные ограничения

Планы по выплате 1000 гривен всем гражданам Украины претерпели корректировки. Вместо универсальной выплаты, финансовая помощь будет предоставлена адресно, то есть определенным категориям населения, которые больше всего в этом нуждаются.»

Кто не получит 1000

Тысячу «от Зеленского» не будут начислять украинским беженцам в Европе, которые покинули Украину после полномасштабного вторжения. Эти средства смогут получить только те украинцы, которые остаются в Украине. Средства выделяются для того, чтобы поддержать граждан в условиях войны и при возможных проблемах с поставками электроэнергии.

Для получения выплат через «Дію» необходима проверка места жительства. Система будет отслеживать, находится ли заявитель на территории Украины. Это означает, что украинцы, которые выехали за границу и получили статус беженца, не смогут воспользоваться этой программой.

Программа «еПоддержка» охватит около 15 миллионов украинцев. Однако, возможности использования средств будут ограничены. Потратить «тысячу от Зеленского» можно будет только на определенный перечень товаров и услуг, среди которых коммунальные платежи, украинские лекарства, книги, театральные билеты и пожертвования на ВСУ.

Напомним, что украинцы не слишком обрадовались этой новости. На фоне сообщений о значительном дефиците в бюджете, о нехватке денег на повышение заработных плат педагогам и множество других проблем, это решение называют неуместным.

Некоторые эксперты в этом видят попытку государства несколько оживить экономику и помочь украинским предпринимателям. Другие видят в этой денежной помощи попытки власти улучшить настроение украинцев. Сейчас ситуация в стране слишком сложная, мобилизация продолжается, а возможностей для завершения войны до сих пор нет.

Также добавим, что подавать заявку нужно в «Дії», а многие украинцы, особенно пенсионеры, до сих пор не пользуются этим сервисом. Именно поэтому наиболее уязвимые категории населения могут вообще не воспользоваться возможностью оформить выплату.