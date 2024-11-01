1000 гривень “від Зеленського” дадуть не всім: названо основні обмеження

Плани щодо виплати 1000 гривень усім громадянам України зазнали коригувань. Замість універсальної виплати, фінансова допомога буде надана адресно, тобто певним категоріям населення, які найбільше в цьому потребують.”

Хто не отримає 1000

Тисячу “від Зеленського” не будуть нараховувати українським біженцям в Європі, які покинули Україну після повномасштабного вторгнення. Ці кошти зможуть отримати лише ті українці, які залишаються в Україні. Кошти виділяються для того, щоб підтримати громадян в умовах війни та при можливих проблемах з постачанням електроенергії.

Для отримання виплат через “Дію” необхідна перевірка місця проживання. Система буде відстежувати, чи перебуває заявник на території України. Це означає, що українці, які виїхали за кордон і отримали статус біженця, не зможуть скористатися цією програмою.

Програма “єПідтримка” охопить близько 15 мільйонів українців. Однак, можливості використання коштів будуть обмежені. Витратити “тисячу від Зеленського” можна буде лише на певний перелік товарів та послуг, серед яких комунальні платежі, українські ліки, книги, театральні квитки та пожертви на ЗСУ.

Нагадаємо, що українці не надто зраділи цій новині. На тлі повідомлень про значний дефіцит в бюджеті, про нестачу грошей на підвищення заробітних плат освітянам та безліч інших проблем, це рішення називають недоречним.

Деякі експерти в цьому вбачають спробу держави дещо пожвавити економіку та допомогти українським підприємцям. Інші бачать в цій грошовій допомозі намагання влади покращити настрій українців. Зараз ситуація в країні надто складна, мобілізація триває, а можливостей для завершення війни досі немає.

Також додамо, що подавати заявку потрібно в “Дії”, а багато українців, особливо пенсіонерів, досі не користуються цим сервісом. Саме тому найбільш вразливі категорії населення можуть взагалі не скористатися можливістю оформити виплату.