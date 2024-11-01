Потрібно знати кожному: стало відомо кого мобілізують вже з 1 листопада

Вже майже три роки в Україні діє воєнний стан та триває загальна мобілізація. Пропонуємо дізнатися, кого можуть мобілізувати вже з 1 листопада. Отож, які категорії осіб мобілізують в першу чергу та чи звільнять від призову чоловіків старше 50 років.

Хто може бути призваний на військову службу в Україні?

В умовах воєнного стану в Україні мобілізації підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років. Це означає, що призовна кампанія охоплює широкий спектр вікових категорій. Однак, не всі чоловіки цього віку будуть призвані. Придатність до військової служби визначається військово-лікарською комісією (ВЛК). Також, існують певні категорії громадян, які мають право на відстрочку або бронювання.

Мобілізація в Україні: що залишається без змін?

Незважаючи на триваючу війну, основні правила мобілізації в Україні залишаються незмінними. Як і раніше, призиву підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років, які визнані придатними до військової служби за станом здоров’я. Тобто, ті, хто має відповідну категорію за результатами військово-лікарської комісії та не має законних підстав для відстрочки або бронювання.

Отож, хто потрапляє від мобілізацію.

Вік 18-60 років. Всі чоловіки цього віку, які мають військовий досвід та визнані придатними за станом здоров’я, підлягають мобілізації. Також підлягають призову ті, хто був знятий з військового обліку, але під час воєнного стану визнаний придатним до служби.

Вік 25-60 років. Чоловіки цього віку без військового досвіду, але визнані придатними за станом здоров’я, також можуть бути мобілізовані. Особлива увага приділяється тим, хто раніше мав статус “Обмежено придатний”.

Нещодавно в українське законодавство про мобілізацію були внесені зміни, що стосуються чоловіків віком від 50 до 60 років. Якщо раніше вони могли бути мобілізовані на загальних підставах, то тепер для їхнього призову необхідне окреме розпорядження Генерального штабу ЗСУ. Це означає, що на кожного такого військовозобов’язаного має бути виданий індивідуальний наказ.