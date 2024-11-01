В Украину надвигается непогода: какие регионы первыми почувствуют зиму

По прогнозам синоптиков, начало ноября обещает украинцам существенные изменения в погоде. Если последние дни октября радовали теплом, то уже с 1 ноября следует ожидать похолодания и осадков.

По словам метеорологов, в северо-восточных и восточных областях Украины с 3 по 4 ноября ожидается выпадение мокрого снега. Поэтому водителям этих регионов рекомендуется вовремя заменить летнюю резину на зимнюю.

Кроме того, в течение всей первой недели ноября синоптики прогнозируют значительное ухудшение погодных условий: усиление ветра, дожди и снижение температуры. Если 31 октября и 1 ноября еще ожидается потепление до +15 градусов, то уже со 2 ноября температура начнет постепенно снижаться, а в ночные часы могут быть заморозки до -3 градусов.

Таким образом, первые дни ноября в Украине будут характеризоваться переменной облачностью, осадками в виде дождя и мокрого снега, а также значительными колебаниями температуры.

Напомним, что в этом году отопительный сезон в Украине стартовал в конце октября, и то до сих пор не во всех регионах. Но с похолоданием в дома украинцев подадут тепло.

Будут ли отключать свет зимой этого года

Сейчас ситуация в энергосистеме стабильная. Однако это не гарантирует прохождение зимы без отключений электроэнергии. С большой вероятностью отключения будут, особенно, если столбики термометров опустятся ниже отметки -10. При этом на днях эксперты заявляли, что причин для волнения нет, ведь прогнозируется несущественный дефицит электроэнергии. В то же время отмечают, что на 90% ситуация зависит от работы сил противовоздушной обороны.

Поэтому пока ситуация неоднозначная. С одной стороны украинцев все лето призывали готовиться к возможному блэкауту зимой. С другой все чаще звучат заверения что отключения будут кратковременными.

Однако российские оккупанты в любой момент могут нанести ракетный удар или направить свои дроны на объекты энергетической инфраструктуры. Поэтому лучше готовиться к худшему сценарию, но надеяться что все это не понадобится.