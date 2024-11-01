До України суне негода: які регіони першими відчують зиму

За прогнозами синоптиків, початок листопада обіцяє українцям суттєві зміни в погоді. Якщо останні дні жовтня радували теплом, то вже з 1 листопада слід очікувати похолодання та опадів.

За словами метеорологів, у північно-східних та східних областях України з 3 по 4 листопада очікується випадання мокрого снігу. Тому водіям цих регіонів рекомендується вчасно замінити літню гуму на зимову.

Крім того, протягом усього першого тижня листопада синоптики прогнозують значне погіршення погодних умов: посилення вітру, дощі та зниження температури. Якщо 31 жовтня та 1 листопада ще очікується потепління до +15 градусів, то вже з 2 листопада температура почне поступово знижуватися, а в нічні години можуть бути заморозки до -3 градусів.

Таким чином, перші дні листопада в Україні характеризуватимуться перемінною хмарністю, опадами у вигляді дощу та мокрого снігу, а також значними коливаннями температури.

Нагадаємо, що цього року опалювальний сезон в Україні стартував наприкінці жовтня, і то й досі не у всіх регіонах. Але з похолодання в оселі українців подадуть тепло.

Чи будуть відключати світло взимку цього року

Наразі ситуація в енергосистемі стабільна. Однак це не гарантує проходження зими без відключень електроенергії. З великою ймовірністю відключення будуть, особливо, якщо стовпчики термометрів опустяться нижче позначки -10. При цьому днями експерти заявляли, що причин для хвилювання немає, адже прогнозується несуттєвий дефіцит електроенергії. Водночас наголошують на тому, що на 90% ситуація залежить від роботи сил протиповітряної оборони.

Тож поки ситуація неоднозначна. З одного боку українців все літо закликали готуватися до можливого блекауту взимку. З іншого все частіше лунають запевнення що відключення будуть короткотривалими.

Однак російські окупанти в будь-який момент можуть завдати ракетного удару чи направити свої дрони на об’єкти енергетичної інфраструктури. Тож краще готуватися до гіршого сценарію, але сподіватися що все це не знадобиться.