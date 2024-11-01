Больше не будет как раньше: условия «Автоцивилки» кардинально изменятся

С 2025 года правила «Автоцивилки» претерпят кардинальные изменения. Самые важные нововведения:

Увеличение страховых выплат. Пострадавшие в ДТП будут получать большие компенсации.

Индивидуальные цены на полисы. Стоимость страховки будет зависеть от многих факторов, в частности от истории вождения.

Свобода выбора страховщика. Каждый водитель сможет выбрать страховую компанию, которая больше всего ему подходит.

Прямое урегулирование убытков: В случае ДТП водитель будет обращаться за компенсацией к своему страховщику, а не к страховщику виновника.

Эти изменения призваны улучшить защиту водителей и пассажиров, но одновременно приведут к росту стоимости страхования.

Обновленные правила «Автоцивилки»: что изменится для водителей с 2025 года

Украина активно интегрируется в европейское пространство, и сфера автострахования не стала исключением. С 2025 года вступает в силу новый закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств», который предусматривает существенные изменения в системе «автоцивилки».

Увеличение страховых выплат:

Одним из ключевых нововведений является значительное повышение максимальных страховых выплат. С января 2025 года:

За вред жизни и здоровью сумма вырастет с 320 тыс. грн до 500 тыс. грн.

За ущерб имуществу лимит увеличится со 160 тыс. грн до 250 тыс. грн.

Это только первый этап. С января 2026 года, при условии завершения военного положения, предполагается еще более значительное повышение:

За вред жизни и здоровью до 1 млн грн.

За ущерб имуществу до 2 млн грн.

Конечная цель – достичь европейских стандартов. Так, после вступления Украины в ЕС, максимальные выплаты за вред жизни и здоровью достигнут эквивалента 1,3 млн евро на одного пострадавшего и 6,45 млн евро на один страховой случай. Аналогично, за ущерб имуществу лимит составит 1,3 млн евро на один страховой случай. Для обеспечения стабильности системы и защиты прав потерпевших в случае проблем со страховщиком, предусмотрен ряд дополнительных гарантий. В частности, если страховая компания потеряет лицензию, выплаты будет осуществлять Моторно-транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ). Это означает, что потерпевшие получат компенсацию независимо от финансового состояния страховщика.