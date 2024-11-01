Більше не буде як раніше: умови “Автоцивілки” кардинально зміняться

З 2025 року правила “автоцивілки” зазнають кардинальних змін. Найважливіші нововведення:

Збільшення страхових виплат. Потерпілі у ДТП отримуватимуть більші компенсації.

Індивідуальні ціни на поліси. Вартість страховки залежатиме від багатьох факторів, зокрема від історії водіння.

Свобода вибору страховика. Кожен водій зможе обрати страхову компанію, яка найбільше йому підходить.

Пряме врегулювання збитків:.У разі ДТП водій звертатиметься за компенсацією до свого страховика, а не до страховика винуватця.

Ці зміни покликані покращити захист водіїв та пасажирів, але водночас призведуть до зростання вартості страхування.

Оновлені правила “автоцивілки”: що зміниться для водіїв з 2025 року

Україна активно інтегрується в європейський простір, і сфера автострахування не стала винятком. З 2025 року набуває чинності новий закон “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”, який передбачає суттєві зміни в системі “автоцивілки”.

Збільшення страхових виплат:

Одним з ключових нововведень є значне підвищення максимальних страхових виплат. З січня 2025 року:

За шкоду життю та здоров’ю сума зросте з 320 тис. грн до 500 тис. грн.

За шкоду майну ліміт збільшиться зі 160 тис. грн до 250 тис. грн.

Це лише перший етап. З січня 2026 року, за умови завершення воєнного стану, передбачається ще більш значне підвищення:

За шкоду життю та здоров’ю до 1 млн грн.

За шкоду майну до 2 млн грн.

Кінцева мета — досягти європейських стандартів. Так, після вступу України до ЄС, максимальні виплати за шкоду життю та здоров’ю сягнуть еквівалента 1,3 млн євро на одного потерпілого та 6,45 млн євро на один страховий випадок. Аналогічно, за шкоду майну ліміт становитиме 1,3 млн євро на один страховий випадок.Для забезпечення стабільності системи та захисту прав потерпілих у разі проблем зі страховиком, передбачено ряд додаткових гарантій. Зокрема, якщо страхова компанія втратить ліцензію, виплати здійснюватиме Моторно-транспортне страхове бюро України (МТСБУ). Це означає, що потерпілі отримають компенсацію незалежно від фінансового стану страховика.