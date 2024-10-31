Будут приняты непростые решения: в ноябре украинцев ждут изменения, касающиеся мобилизации

В настоящее время продолжается как мобилизация, так и обновление данных, повторное прохождение ВЛК и другие сопутствующие процессы. Приостановлено только экономическое бронирование работников. Его приостановили, чтобы провести масштабные проверки во всех предприятиях, которые до сих пор имели возможность бронировать работников. Сейчас процесс бронирования приостановлен, то есть новые броны не будут выдавать, как минимум до 15 ноября. После этого числа процесс бронирования возобновится, но вероятно затронет он значительно меньшее количество людей. Также, не исключение, что ряд украинцев потеряют свои брони, или им их не продлят, если срок действия такой отсрочки подходит к концу.

Почему так?

На такие шаги Правительство пошло из-за того, что за последний год резко возросло количество предприятий, которые называют себя критически важными и бронируют работников. Это, мол, очень плохо отражается на мобилизации, ведь военных не хватает, а количество тех, кто имеет экономическую бронь, подозрительно высоко. В правительстве отмечают, что, во-первых, некоторые предприятия могут не подпадать под критерий критически важных. Если это будет обнаружено при проверке, то такое предприятие больше не сможет бронировать работников. Во-вторых, есть мнение, что экономическим бронированием могут злоупотреблять и выдавать его тем лицам, которые отнюдь не претендуют на него. Это тоже будут учитывать.

Мобилизация должна стать еще более эффективной

Также, чтобы сделать мобилизационные процессы более эффективными, был изменен график работы ТЦК. Теперь работники могут ходить по улицам городов и населенных пунктов круглосуточно и требовать у лиц документы в любое время суток. Также, если раньше, ТЦК выдавали повестку, где была указана дата и время прохождения ВЛК, то сейчас могут сразу же забирать человека в военкомат. При этом никого не будет волновать, может ли в данный момент человек отправиться на медосмотр или не может.