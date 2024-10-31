Будуть прийняті непрості рішення: у листопаді на українців чекають зміни, що стосуються мобілізації

Наразі триває, як мобілізація, так і оновлення даних, повторне проходження ВЛК й інші супутні процеси. Призупинено лише економічне бронювання працівників. Його призупинили, щоб провести масштабні перевірки у всіх підприємствах, які до сьогодні мали змогу бронювати працівників. Наразі процес бронювання призупинено, тобто нові броні не видаватимуть, як мінімум до 15 листопада. Після цього числа процес бронювання відновиться, але ймовірно торкнеться він значно меншої кількості осіб. Також, не виключення, що низка українців втратять свої броні, або їм їх не продовжать, якщо термін дії такої відстрочки добігає кінця.

Чому так?

На такі кроки Уряд пішов через те, що протягом останнього року різко зросла кількість підприємства, які називають себе критично важливими та бронюють працівників. Це, мовляв, дуже погано відбивається на мобілізації, адже військових бракує, а кількість тих, хто має економічну бронь підозріло висока. В Уряді зазначають, що, по-перше, деякі підприємства можуть не підпадати під критерій критично важливих. Якщо це буде виявлено під час перевірки, то таке підприємство більше не зможе бронювати працівників. По-друге, є думка, що економічним бронюванням можуть зловживати й видавати його тим особам, які зовсім на нього не претендують. Це теж будуть враховувати.

Мобілізація має стати ще ефективнішою

Також, щоб зробити мобілізаційні процеси ще більш ефективними, було змінено графік роботи ТЦК. Тепер працівники можуть ходити вулицями міст та населених пунктів цілодобово й вимагати в осіб документи у будь-який час доби. Також, якщо раніше, ТЦК видавали повістку, де було зазначено дата та час проходження ВЛК, то зараз можуть одразу ж забирати людину у військкомат. При цьому нікого не хвилюватиме, чи може в цей момент особа відправитися на медогляд, чи не може.