Эксперты рассказали, зачем ставить сметану в морозилку: причин несколько

Далеко не каждая хозяйка помещает сметану в морозильную камеру. Кажется, что в этом нет смысла, ведь это молочный продукт, который покупают в небольших объемах и практически сразу же используют. Однако некоторые хозяйки таки замораживают сметану и имеют на это ряд причин. Вот в каких случаях может потребоваться замороженный продукт.

Как можно использовать замороженную сметану?

Есть несколько вариантов, как можно вкусно и с пользой использовать замороженную сметану. Назовем самые популярные варианты.

Для приготовления мороженого. Просто добавьте к сметане свои любимые ингредиенты, например фрукты или шоколад. Смешайте все блендером и получите отличный десерт. Съедобный декор для тортов. Из замороженной сметаны можно сформировать красивый декор для тортов или пирожных. Она не будет растекаться и будет хорошо держать форму, если, например, вы сделаете из нее что-нибудь в виде цветка. Также к сметане можно добавить ваниль, крошки шоколада или другие ингредиенты, чтобы все было еще вкуснее. Для заправок. Готовьте из замороженной сметаны отличные заправки к салатам, рыбе, а также разнообразные соусы. Они будут получаться густыми и невероятно вкусными. Соус из сметаны будет подходить ко многим блюдам придавая им пикантности.

Конечно, чтобы такой продукт безопасно кушать, его нужно правильно заморозить. И в этом случае нужно соблюдать несколько правил.

Как заморозить сметану?

Сделать это очень просто. Не помещайте ее в морозильную камеру в оригинальном пакете. Расфасуйте сметану в пластиковые контейнеры или форму для льда и закройте крышкой или пищевой пленкой.

В основном сметана замораживается в течение четырех часов. Если ее объем невелик, то процесс может занять и 2 часа. И что самое интересное, замороженная сметана пригодна к потреблению в течение следующих шести месяцев. Она не потеряет ни своей питательности, ни вкуса, ни аромата.