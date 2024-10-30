Этот знак вызывает больше всего вопросов у водителей: расшифровываем его значение

Путешествуете за границу? Обратите внимание на этот необычный дорожный знак: перечеркнутая буква «Е» в красном круге. Рассказываем, что он означает.

Разные значения

Один знак имеет два значения. Интересно, что один и тот же дорожный знак может означать совершенно разные вещи в разных уголках мира. Например, перечеркнутая буква «Е» в красном круге в Южной Америке запрещает парковаться, а в Европе указывает на особые условия проезда через тоннель.

Ограничения для грузовиков

Знак с перечеркнутой буквой «Е» указывает на запрет проезда через тоннель для транспортных средств, которые перевозят опасные грузы в количествах, подпадающих под категорию LQ.

Почему грузовики с опасными грузами не могут проезжать через некоторые тоннели? Все просто: во избежание катастрофических последствий в случае аварии. Именно поэтому знак с перечеркнутой буквой «Е» предупреждает водителей о запрете въезда в тоннель для транспортных средств, которые перевозят опасные грузы. Это особенно важно в замкнутом пространстве тоннеля, где любая авария может иметь более серьезные последствия.

Внедрение знака с перечеркнутой буквой «Е» является частью общеевропейской системы обеспечения безопасности на дорогах.

Напомним, ранее мы рассказывали о значении дорожного знака «P+D». Знак P+D указывает на специальные парковки, где вы можете оставить свою машину и продолжить путешествие в центр города на автобусе, трамвае или метро. Это удобное решение для тех, кто хочет избежать пробок и проблем с парковкой.

Перед поездкой в европейский город стоит ознакомиться с различными типами парковок. K+R идеально подходит для быстрых остановок, P+R – для длительных стоянок, а P+G – для тех, кто хочет пешком добраться до места назначения. Пока в Украине таких знаков нет, но уже в ближайшей перспективе они могут появиться. Поэтому их значение стоит знать уже сейчас.