Цей знак викликає найбільше запитань у водіїв: розшифровуємо його значення

Мандруєте за кордон? Зверніть увагу на цей незвичайний дорожній знак: перекреслена літера “Е” в червоному колі. Розповідаємо, що він означає.

Різні значення

Один знак має два значення. Цікаво, що один і той же дорожній знак може означати абсолютно різні речі в різних куточках світу. Наприклад, перекреслена літера “Е” в червоному колі в Південній Америці забороняє паркуватися, а в Європі вказує на особливі умови проїзду через тунель.

Обмеження для вантажівок

Знак з перекресленою літерою “Е” вказує на заборону проїзду через тунель для транспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі в кількостях, що підпадають під категорію LQ.

Чому вантажівки з небезпечними вантажами не можуть проїжджати через деякі тунелі? Все просто: щоб уникнути катастрофічних наслідків у разі аварії. Саме тому знак з перекресленою літерою “Е” попереджає водіїв про заборону в’їзду в тунель для транспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі. Це особливо важливо в замкнутому просторі тунелю, де будь-яка аварія може мати більш серйозні наслідки.

Впровадження знаку з перекресленою літерою “Е” є частиною загальноєвропейської системи забезпечення безпеки на дорогах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про значення дорожнього знака “P+D”. Знак P+D вказує на спеціальні парковки, де ви можете залишити свою машину і продовжити подорож в центр міста на автобусі, трамваї або метро. Це зручне рішення для тих, хто хоче уникнути заторів і проблем з паркуванням.

Перед поїздкою в європейське місто варто ознайомитися з різними типами парковок. K+R ідеально підходить для швидких зупинок, P+R – для тривалих стоянок, а P+G – для тих, хто хоче пішки дістатися до місця призначення. Поки в Україні таких знаків немає, але вже в найближчій перспективі вони можуть з’явитися. Тому їх значення варто знати вже зараз.