Частині військовозобов’язаних українців автоматично продовжить бронь: хто має право на такий привілей

Незважаючи на те, що в Україні тимчасово призупинили процес бронювання військовозобов’язаних від мобілізації, частині громадян бронь продовжать автоматично. Про це повідомив юрист Владислав Дерій, що спеціалізується на даному питанні. Зокрема він уточнив, кому саме не доведеться ані йти до війська, ані повторно звертатися до ТЦК із проханням про бронювання.

Кому автоматично продовжать бронь?

Автоматично, тобто без повторного запиту, бронювання продовжать військовозобов’язаним українцям що були заброньовані до 7 травня поточного року. Навіть попри те, що процес оформлення та продовження вже існуючого бронювання у жовтні призупинили, такі громадяни все ж отримають чергову відстрочку.

Як зазначив Владислав Дерій, таке право громадяни отримають згідно із Постановою Кабміну №516. Відповідно до цього документу бронь автоматично продовжать на строк 3 місяці.

Хто відповідальний за продовження броні?

Юрист також нагадав громадянам, що процес отримання та продовження броні цілком і повністю покладається на працедавців. Тож українцям не потрібно самостійно йти до ТЦК, натомість цим повинні зайнятися зайнятися представники підприємств та організацій, співробітниками яких вони є.

Хто має право бронювати своїх працівників?

Оформити бронь на частину чи навіть усіх своїх працівників мають право органи державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронні органи, зокрема Національна поліція та Прокуратура, а також деякі підприємства. До таких підприємств належать:

ті, що виконують встановлені державою мобілізаційні завдання;

які займаються виготовленням товарів чи наданням послуг, що закривають потреби ЗСУ, Нацгвардії тощо;

критично важливі для економіки країни та забезпечення нормальної життєдіяльності людей.

Варто уточнити, що до критично важливих підприємств в Україні відносять підприємства паливно-енергетичного комплексу, компанії, що займається обслуговуванням систем життєзабезпечення, а також філії міжнародних організацій, установи ООН та дипломатичні установи. Працівників таких підприємств і організацій можуть забронювати на строк 3 місяці, із можливістю регулярного продовження цього строку.