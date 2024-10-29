И на солнце, и в тени: 5 идеальных комнатных растений для новичков

Не все растения нуждаются в ярком солнечном свете. Некоторые из них прекрасно чувствуют себя даже в полутени. Как отмечают специалисты, тенелюбивые растения, как правило, неприхотливы в уходе. Поэтому, посетив цветочные магазины вашего города, обязательно обратите внимание на такие варианты.

Циссус

Циссус – это неприхотливая лиана, которая прекрасно чувствует себя как в полутени, так и при рассеянном свете. Стоит отметить, что циссус растет довольно быстро. Чтобы сформировать из него красивый куст, вам понадобятся специальные вертикальные опоры.

Циперус

Циперус – это неприхотливое растение, которое прекрасно чувствует себя как в легкой полутени, так и при ярком рассеянном свете. В отличие от многих других комнатных растений, циперусу не требуются особые условия содержания. Главное, чтобы температура в помещении не опускалась ниже 15 градусов по Цельсию.

Аспидистра

Аспидистра с ее широкими, глянцевыми листьями на длинных черешках насыщенно-зеленого цвета прекрасно чувствует себя в условиях полутени. Прямые солнечные лучи она может выдерживать лишь утром и вечером.

Фатсия

Фатсию можно разместить как в глубине комнаты, так и у окна. Недостаток света не приведет к заметному ухудшению внешнего вида растения, хотя темпы его роста могут замедлиться. Однако, если речь идет о разновидностях фатсии с пестрыми листьями, им желательно обеспечить рассеянный свет, а не глубокую тень.

Хедера

Хедера, или плющ, прекрасно чувствует себя в условиях полутени благодаря своим зеленым листьям. Однако, пестролистные сорта нуждаются в рассеянном свете, чтобы сохранить свою яркую окраску.

Комнатные растения – это не просто зеленые декорации. Они очищают воздух, снижают уровень стресса, увлажняют воздух, добавляют уюта и создают ощущение единения с природой. Кроме того, они могут стать ярким акцентом в вашем интерьере и продемонстрировать вашу индивидуальность.